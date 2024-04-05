После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разразился скандал

После смерти актера руководство театра решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Против этой инициативы выступил артист Александр Олешко - он активно участвовал в создании постановки. Мужчина предложил превратить показ в вечер памяти. Но в учреждении заявили, что у них были другие планы на мероприятие.

«Во всяком случае небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол», - отметили авторы статьи.

О готовящемся к июлю вечере памяти Ширвиндта артисты узнали только из сообщений на сайте культурной организации. Руководство театра не уведомило их лично о планах на сезон.

Театр Сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР на юбилей артиста 19 июля. Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни.