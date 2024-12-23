23 декабря 2024, 13:21

Порезанные версии фильмов «Брат» и «Брат-2» разозлили блогеров

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Кабельный телеканал «Победа», созданный к 75-летию победы во Второй мировой войне и входит в основной пакет каналов «Триколор», показал версии фильмов «Брат» и «Брат-2» без некоторых сцен. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В первой части фильма убрали звук, когда Данила Багров произносит фразу: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Во второй части убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!».

Также вырезали из кинокартины упоминание «бендеровцев» и отредактировали эпизоды с проституткой Мэрилин.

Некоторые блогеры после этого заявили, что эти фрагменты были чуть ли не самыми главными в кинолентах, и предположили, что такая цензура может быть связана с нежеланием задеть чувства украинских зрителей.

Ранее стало известно, что знаменитую беседку, которая расположена на Смоленском лютеранском кладбище и где снимался культовый фильм Алексей Балабанова «Брат», отреставрируют.

Фильмы
21 декабря 2024, 20:33
Балерина Ирена Баженова умерла после продолжительной болезни
РИА «Новости»
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Выступавшая на протяжении 24 лет солисткой Мариинского театра балерина Ирена Баженова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба учреждения культуры. Всесоюзную известность она получила после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года.

Коллектив выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни балерины, а также ее многочисленным ученицам.

В Мариинский театр Баженова пришла после окончания Ленинградского хореографического училища и проработала на сцене до 1967 года. После стала педагогом классического танца. Она подготовила и вырастила звезд современного балета Юлия Махалину, Александру Иосифиди, Ксению Дубровину и других.

Театры Артисты
21 декабря 2024, 02:49
Неизвестное полотно нашли под портретом на выставке Петрова-Водкина в Петербурге
Freepik
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Посетитель галереи в Петербурге, где проходит выставка Петрова-Водкина, сделал неожиданное открытие. Под портретом дочери художника Елены он обнаружил неизвестный натюрморт, сообщило издание Gazeta.SPb.

«Работу передали в центр художественной экспертизы для проведения рентгеновского исследования», - отметили в публикации После проведения экспертизы стало известно, что первоначально на холсте был изображен натюрморт с рыбой, написанный в 1922 году. По задумке художника, композиция была горизонтальной.

Выставку, посвященную творчеству Кузьмы Петрова-Водкина, открыли в Петербурге во второй половине ноября. Она будет работать до середины марта 2025 года.

Ранее во время реставрации картины «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина обнаружили неизвестный эскиз. Уникальную находку сделали в Музее Победы в Москве.

Санкт-Петербург Выставки Художники
18 декабря 2024, 04:07
Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар»
Unsplash
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За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин. Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин.

Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 кинолент. Среди них «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна из Дании, «Универсальный язык» Мэттью Ранкина из Канады, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса из Бразилии, «Прикосновение» Бальтасара Кормакура из Исландии и «Эмилия Перес» Жака Одиара из Франции.

В шорт-лист категории «Оригинальная музыка» попали 20 композиций, среди которых «Битлджус Битлджус» , «Комната по соседству» и «Головоломка 2», в номинации «Оригинальная песня» - 15 композиций, в том числе Forbidden Road Робби Уильямса из фильма «Быть лучше» (Better Man).

Церемония награждения пройдет 2 марта 2025 года. В качестве ведущего выступит американский комик Конан О’Брайен.

Лучшим фильмом в 2024 году стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Он получил призы в семи номинациях, в том числе за режиссуру и операторскую работу.

США Кино Фильмы Музыка конкурсы Премия «Оскар»
16 декабря 2024, 11:59
Поврежденную вандалом картину Репина вернули в Третьяковку после реставрации
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Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в 2018 году была повреждена вандалом, после реставрации вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова.

Минкультуры РФ Третьяковская галерея

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