Порезанные версии фильмов «Брат» и «Брат-2» разозлили блогеров

В первой части фильма убрали звук, когда Данила Багров произносит фразу: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Во второй части убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!».

Также вырезали из кинокартины упоминание «бендеровцев» и отредактировали эпизоды с проституткой Мэрилин.

Некоторые блогеры после этого заявили, что эти фрагменты были чуть ли не самыми главными в кинолентах, и предположили, что такая цензура может быть связана с нежеланием задеть чувства украинских зрителей.

Ранее стало известно, что знаменитую беседку, которая расположена на Смоленском лютеранском кладбище и где снимался культовый фильм Алексей Балабанова «Брат», отреставрируют.