Пользователи «Яндекс. Музыки» нашли хиты «ушедших» иностранных артистов

Новых хиты зарубежных исполнителей нельзя найти с помощью поиска в библиотеке приложения, так как сервис показывает их только в рекомендациях. Распространение композиций происходит на основе алгоритма «Моя волна», учитывающего музыкальные предпочтения владельца аккаунта.

По информации издания, с помощью «Яндекс. Музыки» можно услышать песни из новых альбомов групп Rammstein, Rush! и Maneskin.

В пресс-службе «Яндекс. Музыки» пояснили, что пользователи приложения имеют возможность самостоятельно загружать контент. При использовании этого механизма соблюдаются все обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами, отметили в компании.

Ранее аналитики Yota рассказали о переходе российских пользователей стримингов Spotify и Deezer на отечественные платформы. По информации экспертов, аудитория «Яндекс. Музыки» увеличилась за год в полтора раза.