14 января 2024, 12:20

Пользователи «Яндекс. Музыки» нашли хиты «ушедших» иностранных артистов

piqsels
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Стриминговый сервис «Яндекс. Музыка» стал выдавать в рекомендациях пользователям песни артистов, которые сотрудничают с ушедшими из России лейблами. Об этом сообщил РБК.

Новых хиты зарубежных исполнителей нельзя найти с помощью поиска в библиотеке приложения, так как сервис показывает их только в рекомендациях. Распространение композиций происходит на основе алгоритма «Моя волна», учитывающего музыкальные предпочтения владельца аккаунта.

По информации издания, с помощью «Яндекс. Музыки» можно услышать песни из новых альбомов групп Rammstein, Rush! и Maneskin.

В пресс-службе «Яндекс. Музыки» пояснили, что пользователи приложения имеют возможность самостоятельно загружать контент. При использовании этого механизма соблюдаются все обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами, отметили в компании.

Ранее аналитики Yota рассказали о переходе российских пользователей стримингов Spotify и Deezer на отечественные платформы. По информации экспертов, аудитория «Яндекс. Музыки» увеличилась за год в полтора раза.

Яндекс Песни Россия Музыка
11 января 2024, 17:34
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
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В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Мефодьевич Соломин. Соболезнования в связи с его смертью выразил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что легендарный актер и режиссер внес большой вклад в развитие отечественного кино и театра.

«Творчество Юрия Мефодьевича - это целая эпоха в истории Малого театра», - подчеркнул Собянин.

Актеру и режиссеру было 88 лет. Он исполнил роли в знаменитых лентах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «И был вечер, и было утро…». Народную славу ему принесли съемки в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

«Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким», - написал мэр.

Предварительной причиной смерти Соломина стала почечная недостаточность. В начале ноября прошлого года артиста госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание, однако незадолго до смерти его выписали из больницы.

Режиссер Актеры Сергей Собянин Москва
11 января 2024, 15:09
Инвестор отреставрирует барельефы Чижевского подворья в Москве
РИА «Новости»
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Барельефы парфюмерного магазина «Ралле и Ко» на Никольской улице в Москве отреставрируют. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля „Чижевского подворья“, - рассказал он.

По его словам, в прошлом три барельефа украшали фасад на входе в парфюмерный магазин по адресу Никольская улица, дом 8/1. Однако со временем их укрыли фальш-фасадом, и украшения начали разрушаться.

После восстановления, которое осуществит Фонд Академии художеств под контролем Мосгорнаследия, рельефы, изображающие сцены с божеством Паном и его нимфами, вновь займут свое историческое место.

Проект жилого комплекса Nicole начала реализовывать компания MR Group.

Также в столице отремонтировали три легендарных здания работы архитектора Евгения Стамо.

Архитектура Андрей Бочкарев Москва
11 января 2024, 14:05
Прощание с актером Юрием Соломиным состоится 15 января
РИА «Новости»
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Прощание с народным артистом СССР и худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет 15 января. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь театра Таисия Антонова.

«Прощание будет в понедельник в 11:00 на исторической сцене театра», - сообщила она.

Театры
11 января 2024, 12:53
Первая анимационная студия Дальнего Востока презентовала Путину свои наработки
РИА «Новости»
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Во время рабочей поездки в Хабаровск президент Владимир Путин побывал в первой на Дальнем Востоке анимационной студии «Мечталет». Об этом сообщило РИА «Новости».

Основатели студии рассказали ему о своих проектах, в том числе полнометражном фильме «Невельской» об основателе Николаевска-на-Амуре Геннадии Невельском, участии в фестивалях, специфике работы и планах вывести российский контент в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Студию «Мечталет» запустили в 2018 году. Она выпустила несколько короткометражек, вышла на китайский рынок, презентовала сериал «Спина к спине» и при поддержке Минкультуры России начала работать над его вторым сезоном.

Во время поездки на Дальний Восток Владимир Путин побывал на Чукотке и в Хабаровском крае. Он встретился с руководством регионов, посетил местное производство и пообщался с предпринимателями. Глава государства спрогнозировал рост ВВП , объяснил подорожание куриных яиц , обсудил с бизнесменами повышение ввозных пошлин на рыбу и пообещал приехать на Курильские острова.

Владимир Путин Дальний Восток Минкультуры РФ

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