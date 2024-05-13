«Поле боевых действий». Продюсер назвал главную проблему Евровидения

«Чем больше организаторы будут заигрываться в политику, тем хуже будет для конкурса. Они могут просто уничтожить идею, из-за чего проект провалится», - сказал он.

По словам Бабичева, нужно исключить все политические аспекты, иначе конфликты продолжатся. Он пояснил, что в этом году впервые за всю историю конкурса между собой разругались фанаты, артисты и журналисты.

«Я сам был на Евровидении ранее и могу сказать, что все приезжали туда как на праздник. Сейчас это больше похоже на поле боевых действий», - добавил Бабичев.

Победитель Евровидения-2024, швейцарский певец Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, разбил хрустальный микрофон о сцену после награждения. Награду он повредил случайно.