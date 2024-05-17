17 мая 2024, 19:18

Пол Дано исполнит роль «Кремлевского волшебника»

Global Look Press
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Режиссер Оливье Ассайас снимет фильм по роману «Кремлевский волшебник» автора Джулиано да Эмполи. Главные роли в картине исполнят такие актеры, как Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу, сообщил сайт Variety.

Сюжет ленты разворачивается вокруг России 1990-х годов, когда только распался СССР. В новых реалиях, где веет свободой, молодой художник и начинающий телепродюсер Вадим Баранов внезапно занимает должность политтехнолога перспективного сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина.

«Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество, как одно большое реалити-шоу», - говорится в аннотации.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица снимет кино в Москве. Он уже начал готовиться к работе в парке «Москино».

Кино Актеры
17 мая 2024, 18:44
Умер гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев
Freepik
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В Санкт-Петербурге не стало одного из создателей арт-центра «Пушкинская, 10» Николая Медведева. Он скончался на 71-м году жизни, сообщило издание «Фонтанка».

Медведев был патологоанатомом, кандидатом медицинских наук и многолетним гендиректором арт-центра «Пушкинская, 10». Ему удалось вывести компанию из самых сложных ситуаций. В частности, Медведев отстоял право и на существование, и на дом.

«Художники - художниками, но без Коли бы этот сквот не смог существовать. Арт-центр „Пушкинская, 10“ - его детище, в том числе, Медведев многие вопросы лично решал», - отметил основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан.

Он уточнил, что Медведев занимался экономическими, техническими задачами, а также улаживал проблемы с властью и отключенным электричеством.

«И когда приезжал [мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак, его именно Коля встречал, все показывал», - добавил он.

Санкт-Петербург Выставки Болезни Художники
16 мая 2024, 20:35
Лидер «Землян» Киселев раскритиковал СМИ за цензуру патриотических инициатив
РИА «Новости»
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Продюсер, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев упрекнул прессу в нежелании распространять патриотические инициативы. Такое заявление он сделал во время preparty Премии телеканала RU.TV, сообщил сайт Russia-News.

Продюсер пояснил, что призывал деятелей культуры награждать военных за уничтожение на фронте западной тяжелой техники. Однако не все артисты решили присоединиться к этой акции, несмотря на ее значимость.

«К сожалению, ту инициативу, которую уже полтора года назад я вынес на общественное обсуждение - о поддержке героев на линии соприкосновения - поддержало не самое большое количество артистов», - сказал он.

Ранее лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать бойцам обещанные деньги за подбитые американские танки Abrams. Представители музыканта объяснили, что речь шла только о вознаграждении за уничтожение немецких танков Leopard.

Военные Концерты Музыка Шоу-бизнес
16 мая 2024, 19:04
Зритель приносит кассу. Россиянам рассказали о возвращении пиратских кинопоказов
Freepik
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Региональные кинотеатры стали показывать пиратские фильмы, чтобы не разориться. Они устраивают так называемое «предсеансное обслуживание» — продают билеты на короткометражки, а затем показывают зарубежные фильмы. Подробно об этом Екатерине Малашенко в стриме 360.ru рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Он отметил, что общался с представителями кинотеатров в регионах. По его словам, компаниям необходимо платить за аренду, и они ищут различные способы получения денег.

«Им надо как-то выживать, спасаться. Потому что зритель приносит кассу, и они на это живут», - подчеркнул эксперт.

Григорьев добавил, что юристы могут придумать «шалтай-трубосхему» для кинотеатров, чтобы те показывали фильмы, не нарушая законы. В то же время «пиратство» является крайней мерой и негативно влияет на людей, подчеркнул он.

«Мне кажется, что с точки зрения эволюционной для нашей цивилизации российской как-то не очень хорошо деградировать до уровня пиратских кинопоказов. Это не очень хорошая практика, и она воспитывает не очень хорошее отношение людей к труду в принципе», - указал кинокритик.

Он также заявил, что со временем ситуация с кинопоказами выправится, и кинотеатры смогут уверенно опираться на российскую продукцию, а не на зарубежную.

«Мне кажется, надо зажаться на пару лет, когда кино наше окончательно достигнет полной независимости и масштабируется до уровня Голливуда более-менее. Сейчас, по крайней мере, есть такая тенденция, и ничто ей не угрожает», - заключил специалист.

Ранее РБК сообщал, что некоторые российские кинотеатры начали организовывать теневые показы пиратских копий фильмов. В качестве причины журналисты указали недостаточные сборы отечественных кинолент.

Кино Голливуд Фильмы Деньги
16 мая 2024, 15:16
«Мастер своего дела». Любимова — о художнике Сергее Андрияке
Global Look Press
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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. В телеграмме, которую процитировало издание РБК, она назвала уход живописца ужасной утратой для отечественного искусства.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. В телеграмме, которую процитировало издание РБК , она назвала уход живописца ужасной утратой для отечественного искусства.

«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны», - заявила Любимова.

По ее словам, работы художника многие годы находили отклик в сердце каждого почитателя искусства. В изображения просторов, городов и культурных памятников России Андрияка вкладывал всю свою любовь и преданность стране.

«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», - добавила Любимова.

Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Прощание с художником пройдет 17 мая в Москве в Академии акварели и изящных искусств, названной его именем.

Художники Россия Минкультуры РФ Ольга Любимова

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