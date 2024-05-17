Пол Дано исполнит роль «Кремлевского волшебника»

Региональные кинотеатры стали показывать пиратские фильмы, чтобы не разориться. Они устраивают так называемое «предсеансное обслуживание» — продают билеты на короткометражки, а затем показывают зарубежные фильмы. Подробно об этом Екатерине Малашенко в стриме 360.ru рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Он отметил, что общался с представителями кинотеатров в регионах. По его словам, компаниям необходимо платить за аренду, и они ищут различные способы получения денег.

«Им надо как-то выживать, спасаться. Потому что зритель приносит кассу, и они на это живут», - подчеркнул эксперт.

Григорьев добавил, что юристы могут придумать «шалтай-трубосхему» для кинотеатров, чтобы те показывали фильмы, не нарушая законы. В то же время «пиратство» является крайней мерой и негативно влияет на людей, подчеркнул он.

«Мне кажется, что с точки зрения эволюционной для нашей цивилизации российской как-то не очень хорошо деградировать до уровня пиратских кинопоказов. Это не очень хорошая практика, и она воспитывает не очень хорошее отношение людей к труду в принципе», - указал кинокритик.

Он также заявил, что со временем ситуация с кинопоказами выправится, и кинотеатры смогут уверенно опираться на российскую продукцию, а не на зарубежную.

«Мне кажется, надо зажаться на пару лет, когда кино наше окончательно достигнет полной независимости и масштабируется до уровня Голливуда более-менее. Сейчас, по крайней мере, есть такая тенденция, и ничто ей не угрожает», - заключил специалист.

Ранее РБК сообщал, что некоторые российские кинотеатры начали организовывать теневые показы пиратских копий фильмов. В качестве причины журналисты указали недостаточные сборы отечественных кинолент.