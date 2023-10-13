Показ фильма Сокурова запретили на фестивале в Москве
Режиссер Александр Сокуров сообщил, что его фильм «Сказка» не покажут на международном фестивале «Каро.Арт». Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
«Минкульт запретил показ фильма „Сказка“ 15 октября в Москве на международном фестивале „Каро.Арт“. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки», - написал режиссер.
Позже организаторы фестиваля подтвердили отмену сеанса, не уточняя причину принятого решения.
«Сообщаем об отмене показа фильма „Сказка“ Александра Сокурова 15 октября в 19:30», - опубликовал проект КАРО.Арт в своем Telegram-канале.
Сокуров также выразил опасение, что фильм не получит прокатного удостоверения, документы о получении которого подали создатели ленты в сентябре.
Ранее официальный показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» не состоялся в России. Причины запрета этих кинолент постарались объяснить «360» несколько экспертов.