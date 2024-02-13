13 февраля 2024, 23:28

Поэты и музыканты выступят на фестивале документального кино «RT.Док. Время героев»

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Выступления известных поэтов и музыкантов пройдет между показами фильмов в рамках II Международного фестиваля документального кино «RT.Док. Время героев». Новую программу организаторы представят зрителям во второй день мероприятия 24 февраля.

Но и день открытия фестиваля не обойдется без участия известных артистов. Специальным музыкальным гостем «RT.Док. Время героев» станет певица Юлия Чичерина.

«Мы не в первый раз выступаем на фестивале „RT.Док: Время героев“, в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни», - поделилась исполнительница.

Также на сцену выйдут поэты Антон Шагин и Александр Антипов, а композитор Игорь Скворцов представит свое новое произведение «Прощение».

Основная поэтическо-музыкальная программа пройдет во второй день фестиваля. Перед премьерным показом фильма, снятого депутатом Госдумы Марией Бутиной, «Свое женское дело» перед зрителями выступят поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская вместе с поэтом Анной Долгаревой прочтут стихи перед встречей гостей фестиваля с Владимиром Соловьевым, который выступит с программой «Россия сегодня - беседа о главном».

Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр со своей акустической программой.

«Наши ребята на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух», - заявил артист.

Музыкант также станет участником обсуждения «Как искусство вдохновляет на подвиги?» и выступит перед премьерным показом картины «Агитбригада», снятой генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой и режиссером Олегом Ненашевым.

На церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа «Зверобой», которая представит новую песню, написанную совместно с поэтом Анной Долгаревой специально для фестиваля «RT.Док: Время героев».

При поддержке Россотрудничества документальные фильмы одновременно покажут на площадках Русских домов в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции и Южной Осетии. В Москве фестиваль пройдет в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Вход на все показы бесплатный, но требуется предварительная регистрации на сайте мероприятия.

Кино Песни Фильмы Россия Фестивали Москва
12 февраля 2024, 00:22
Время диктует, какое кино снимать. Актер Самойленко объяснил, какие фильмы нужны в России
Телеканал «360»
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Сложно назвать конкретный жанр фильмов, которого сейчас не хватает зрителям, рассказал актер и продюсер Александр Самойленко-старший в разговоре с автором проекта «Жеребцова и точка» Ксенией Жеребцовой на «360». Однако артист все же объяснил, какого кино больше всего не хватает в наше время.

Диктует время Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» отметил, что снимать только комедии или только триллеры - бессмысленно.

«Время само диктует, на самом деле, какое кино нужно снимать. Или нужно снимать героическое кино, которое тоже интересно. <…> Как можно больше хорошего кино. Чем больше хорошего кино, тем кино будет больше развиваться. Вот и все», - заключил актер.

Он также рассказал, что для этого нужно.

«Денег. Побольше денег», - отметил Самойленко.

Артист затронул тему об искусстве в тяжелые времена. Он напомнил, что даже в годы Великой Отечественной войны люди ходили в кино, театры и на концерты.

Мейнстримовское кино Из отечественного кинематографа «воинственно ушли» американские, западные ленты, напомнил актер. На этом фоне в кинотеатры стали привлекать больше российских фильмов - и это прекрасно. Другой вопрос в том, что сейчас в большей степени стараются делать мейнстримовское кино, заявил артист.

«В большей степени все стараются делать мейнстримовское кино - то, которое нравится зрителю, то, которое вызывает эмоции: какие-то комедии, триллеры, экшн-фильмы и так далее. Забывая про то, что <…> не только в этом смысл жизни, а есть еще то, что надо понимать, что хорошо, что плохо», - сказал Самойленко.

В наше время нужно снимать больше фильмов о вечных вопросах - именно их обычно разбирает авторское кино, отметил актер.

«Об этом оно в основном. О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», - подчеркнул артист.

Кино Фильмы Россия Актеры
11 февраля 2024, 23:20
Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин
Freepik
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Заслуженный российский артист, тубист Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. Новость об этом опубликовало профильное сообщество в соцсети «Вконтакте».

«Ушел из жизни Ларин Юрий Яковлевич. Заслуженный артист России, профессор, преподаватель класса тубы МГК имени Чайковского. Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким», - сказано в публикации.

Причину смерти музыканта не раскрыли.

Ларин появился на свет в 1940 году в Коломне. В 1962 году он окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу Владимира Щербинина, а через пять лет выпустился из Московской консерватории, в которой занимался у тубиста Алексея Лебедева.

Артист часто концертировал сольно и стал первым исполнителем произведений современных композиторов для тубы. В 1995 году ему присвоили звание Заслуженный артист России.

Россия Музыка
11 февраля 2024, 22:30
Концерт «Би-2» отменили в Дубае
РИА «Новости»
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Представители «Би-2» заявили, что концерт группы в Дубае не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Изначально мероприятие запланировали на 17 февраля. Артисты пообещали вернуть деньги за билеты всем фанатам в ближайшее время.

Музыканты уточнили, что эта отмена концерта не повлияет на другие запланированные выступления, они состоятся в назначенные даты.

Участников «Би-2» ранее депортировали из Таиланда в Израиль. В королевстве их задержали 24 января из-за несогласованного концерта. Суд обязал каждого музыканта выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение трудового законодательства.

Ситуацию с «Би-2» в Таиланде прокомментировал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он завил, что европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказать им поддержку на практике.

В МИД России сообщили, что музыканты отказались общаться с консулами. Никаких обращений к дипломатам не поступало.

Концерты Музыка Дубай
11 февраля 2024, 14:34
«Это хайп». Продюсер Самойленко сравнил «Слово пацана» с вечеринкой Ивлеевой
Телеканал «360»
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Кинокартина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из самых нашумевших в России. Но криминальная драма Жоры Крыжовникова вызвала неоднозначные эмоции. Актер и продюсер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал, в котором снялся его сын Александр. В беседе с «360» артист признался, что сценарные решения проекта очень сомнительны. Он даже не понял, о чем фильм.

В разговоре с Ксенией Жеребцовой он заявил, что вообще неизвестно, ради чего снимали сериал. Есть и более достойные фильмы о романтизации бандитизма.

«Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне „Однажды в Америке“ - куда более романтизм и бандитизм. Там история дружбы, предательства. И это меня захватывает с первой секунды! А здесь вы можете в двух словах сказать, о чем этот фильм? Ну серьезно!» - омтетил актер.

Самойленко- старший добавил, что почти про любое кино можно сказать, что оно о жизни «того поколения». В этой картине не хватает событий, которые могли бы ввести зрителя во вторую, третью, пятую серии. Но даже главный герой «Слова пацана», по мнению продюсера, не интересен.

Актер и продюсер признался, что заставил себя посмотреть вторую серию лишь потому что там играет его сын Александр. Артист добавил - многие говорили о том, что нужно дотянуть до пятой серии, тогда становится интереснее. Но ведь надо себя перебороть и еще дойти до нее.

«Как про „голую вечеринку“. С моей точки зрения - это хайп, который подняли вокруг него. Я думаю, что даже создатели», - заключил собеседник «360».

Ранее прославившийся в «Слове пацана» актер Никита Кологривый поскандалил на Первом канале , обсуждая фильм «Подельники». Ведущий Александр Гордон на шоу «Закрытый показ» попросил артиста описать содержание фильма, но в ответ услышал пространное рассуждение.

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