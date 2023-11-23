23 ноября 2023, 12:00

Почти 200 тысяч человек посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Почти 200 тысяч человек в 2023 году посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы в рамках познавательных акций «Единый день открытых дверей». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», - отметила заммэра.

Наибольшую популярность приобрел день открытых дверей 26 августа, который привлек внимание свыше 49 тысяч посетителей. В этот день около двух тысяч человек решили записаться на занятия в кружки и различные секции.

Последнее мероприятие акции состоялось 4 ноября. Она прошло по 280 адресам по всему городу и собрало более 37,7 тысячи москвичей.

За год рекордное количество посетителей привлекли такие культурные площадки, как «ЗИЛ», «Москворечье», «Зеленоград» и Дом культуры «Капотня».

Впервые идею единого дня открытых дверей реализовали в 2017 году. Акцию запустили для того, чтобы привлечь внимание горожан к культурным центрам и библиотекам города.

Ранее концерт к 75-летию Дворца культуры «Апрелевка» прошел в Наро-Фоминске. В рамках мероприятия разыграли билеты на мюзикл «Щелкунчик».

Музеи Москва 2023
22 ноября 2023, 16:11
Штраф, надзор или статья. Что ждет певца Шарлота в России
РИА «Новости»
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Скандально известный в узких кругах 24-летний певец Шарлот вернулся в Россию. Исполнителя сразу задержали, после чего он извинился за то, что ранее сжег свой российский паспорт. Это, кстати, обойдется молодому человеку лишь в пару сотен рублей штрафа. А вот как правоохранительные органы оценят другие «перфомансы» музыканта, которые тот устраивал за границей, — большой вопрос.

Правда, выяснилось, что медкомиссия самарского военкомата обнаружила у певца продольное плоскостопие третьей степени. Освидетельствование Шарлот прошел подозрительно поздно - в этом году, как раз перед отлетом в Ереван, рассказал Telegram-канал Mash. Кстати, свой военный билет вместе с фото главы РПЦ он прибил к распятию.

Пиар, еще пиар Певец покинул Россию летом этого года и остановился в Армении. Он успел записать несколько аляповатых песен, где уничижительно отзывался о своей стране, в том числе пародию на гимн со словами: «Россися священная ВАЗ собирала, немного прибитая наша страна. Могучая моль, дурная отрава, ваше похмелье на все времена».

Отец Шарлота рассказал «360», что пытался образумить сына , но потом перестал с ним общаться и даже не знал, что он возвращается в Россию. У певца также есть брат-близнец Виталий и сестра. Мать оставила семью, когда дети были еще дошкольниками.

Перед возвращением Шарлот обратился к фанатам и друзьям с просьбой «накидать денег» на билет домой. Также он вызвал на музыкальную дуэль исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman, и предложил ему помериться голосовыми диапазонами, мастерством игры на фортепиано и сочинительстве музыки.

Но многие поклонники сомневались, что певец рискнет вернуться в Россию. Помимо сомнительных видео, песенок и высказываний, 25-летний Шарлот не служил в армии. Логично, что после громкого скандала с Даней Милохиным возвращенцем могут заинтересоваться военкомы.

Удивительно, но такой послужной список не показался певцу чем-то предосудительным, когда он объявил, что возвращается, так как «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре». Тем более что новый альбом готов, осталось только записать его на профессиональной студии. Пиар удался на всю страну.

«Если же в его действиях, которые он проводил публично, записывал на видео и распространял в соцсетях, следователи усмотрят дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, Шарлоту грозит очень серьезная статья. По ней уже выработана судебная практика и можно получить от семи лет лишения свободы», - добавила Ярмуш.

Она отметила, что-то же касается оскорбления чувств верующих. В ином случае сожженный паспорт и гадости, которые наговорил певец, будут стоить ему лишь ответственности за мелкое хулиганство. Однако в дальнейшем молодому человеку обеспечено пристальное внимание властей.

Видео с извинениями певца выложила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Шарлот исполнил про нее песню, где зарифмовал фамилию общественницы со «старой козюлиной». Также он пел нелестные куплеты в адрес главы РПЦ патриарха Кирилла.

Шарлот вернулся в Россию Вопреки всем ожиданиям Эдуард Шарлот все-таки прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Исполнителя, который летом публично сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации и просил украинские власти обеспечить ему проезд в Киев, предсказуемо задержали в аэропорту Пулково.

Полицейские точно знали, когда ждать певца: в соцсетях он выложил фото своего билета с указанием рейса и времени прибытия. В отделении Шарлот традиционно косноязычно извинился: заявил об «осечке в понимании происходящего», что «был ошибочно помешан на ложной информации». И с улыбкой заключил: «Я больше так не буду».

Что грозит Шарлоту Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш напомнила в разговоре с «360», что умышленная порча паспорта относится к административным правонарушениям. Согласно статье 19.16 КоАП , наказание за это - штраф от 100 до 300 рублей.

Адвокат уточнила, что после того, как штраф за испорченный паспорт заплачен, певец мог законно получить новый документ в любом органе, который может повторно его выдать. Например, в российском консульстве за рубежом. Ведь Шарлот все еще остается россиянином.

Штрафы Россия Музыка Екатерина Мизулина
21 ноября 2023, 18:38
Стала известна дата выхода новой книги по «Ведьмаку»
Википедия
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Польский писатель Анджей Сапковский сообщил, что новая книга по вселенной «Ведьмака» увидит свет в 2024 году. Его слова привело издание Gazeta.pl.

«Уже в конце 2024 года вы сможете приобрести книгу в магазинах в Польше. На мировой рынок она выйдет спустя несколько месяцев, в начале 2025 года», - заявил он.

Сапковский отметил, что в какой-то мере попал в ловушку необходимости продолжить историю Ведьмака, поскольку персонаж стал очень популярным.

«По этой истории даже сняли сериал. Однако я не могу жаловаться, ведь благодаря книге я могу продолжать платить аренду за квартиру», - добавил писатель.

Первую книгу из цикла «Саги о ведьмаке» опубликовали еще в 1986 году, после чего Сапковский выпустил еще восемь книг. В центральной ветке сюжета находится ведьмак Геральт из Ривии, мастер волшебных знаков и меча, который уничтожает мифических существ и различных монстров за деньги.

По мотивам книги выпустили линейку одноименных компьютерных и консольных игр, а также сняли сериал с Генри Кавиллом в главной роли.

Летом 2023 года на стриминговых платформах состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак», сообщал RT.

Книги Польша
21 ноября 2023, 11:39
Видеогид для глухих и слабослышащих появился в Доме-музее Цветаевой в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Доме-музее Марины Цветаевой появился мобильный видеогид, разработанный специально для глухих и слабослышащих посетителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее», - подчеркнул глава департамента Алексей Фурсин.

Новый видеогид позволит гостям осмотреть экспозицию в удобном для них темпе, а не только в рамках экскурсии. При помощи планшета, направленного на определенный предмет, слабослышащие посетители смогут погрузиться в историю экспоната, просматривая короткие видеоролики на русском жестовом языке. Планшеты будут выдавать бесплатно.

Кроме того, на YouTube-канале Дома-музея Марины Цветаевой стала доступна отдельная экскурсия на русском жестовом языке для тех, кто не может приехать в музей. Она не продублирует, а дополнит основную.

Ранее стало известно, что Красногорский филиал Музея Победы организует бесплатный вход для женщин и детей в честь Дня матери 26 ноября. Посетителям также станет доступна тематическая просветительская программа.

Музеи Москва 2023
20 ноября 2023, 10:37
Бесплатные мероприятия проведут в Музее Паустовского в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Музею К. Г. Паустовского скоро исполнится 48 лет. В честь праздника в последние осенние выходные осени проведут торжественную программу. Посетителей ждут экскурсии по основной экспозиции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 25 ноября, организуют интерактивную встречу «Музейные истории о старинных вещах». В этот же день откроют и акцию «Поздравление музею», в рамках которой желающие смогут снять на видео поздравление. Его опубликуют в профилях музея в соцсетях. Акция будет идти два дня, а участники получат сувениры на память.

На следующий день, 26 ноября, в музее стартует творческая мастерская «Заботливый цветок». Москвичи смогут попробовать себя во флористическом мастер-классе, на котором оформят коллективную открытку для музея.

Кроме того, в выходные можно посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке «Русский язык как чудо». Там представили фотографии, письма, рукописи и книги писателя из коллекции музея. Выставка покажет вклад Константина Паустовского в сохранении и изучении родного языка.

Участие в мероприятиях бесплатное, однако предварительно нужно зарегистрироваться.

Ранее москвичей пригласили на открытие выставки «Медицина пушкинской поры».

Музеи Москва 2023

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