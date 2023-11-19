19 ноября 2023, 17:43

«По щучьему велению»: назад в будущее

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Западная киноиндустрия отказалась от традиционных ценностей и прекратила их транслировать даже в лентах для детей. Создатели фильмов про «Русалочку» и «Золушку» включили в сюжеты привычных сказок «модных» персонажей, которые атакуют психику детей чуждой им информационной повесткой. О том, почему россияне придерживаются традиционных взглядов, и какие альтернативы для детей предлагает российский кинематограф, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Любопытная история вышла и с женскими образами. Вздорная царевна Анфиса выступает в ленте главным злом. По сути, она «золотая молодежь», очарованная Западом, прельщающим красивой жизнью, такая себе типичная представительница общества спектакля и потребления, плоть от плоти хитрющей и жадной царицы (та появляется в кадре покойницей с приветом Тиму Бертону и Хелене Бонэм Картер), которая, на самом деле, вышла из крестьянок, но охмурила царя и теперь строит из себя аристократку. Это, конечно, посыл нынешним элитам, которые, похоже, забыли, откуда они вышли и кто они есть на самом деле. Еще ведь и эксплуатируют русского мужика (Анфиса так постоянно и называет его - «мужик»), а тот старается, пыхтит ради какой-то дурочки, но вплоть до определенного момента. В этой ленте есть мужское - вот что важно. Да, очевидно смещение в сторону того, что женщины управляют этим миром, но без мужчин они не способны совладать с ним.

В общем, не удивлен, что кино «По щучьему велению» движется к двум миллиардам рублей кассовых сборов. И не надо объяснять это исключительно тем, что смотреть нам нечего. Нет, просто достойно и качественно сделанное кино, понятное разным поколениям. Кино доброе, адекватное и, главное, пытающееся примирить и соединить разные эпохи, сделав традицию понятной. Это, на самом деле, очень правильный путь. Более того, на мой скромный взгляд, единственный путь, способный привлечь нашего зрителя к действительно нашему. И да, к счастью, находясь в зале с детьми на таких лентах, как «По щучьему велению», я расслаблен и не жду, что Емеля влюбится в Кота Баюна, а царевна станет признаваться в симпатиях к Василисе. Это плюс. Быть традиционным - вполне себе модно.

Безусловно, ко многому в ленте от продюсера [Сергея] Сельянова («Карлик Нос» и многое другое - тоже от него, а главное - его сотрудничество с великим [режиссером Алексеем] Балабановым) можно придраться. Здесь и довольно-таки банальные ходы, заезженные еще лет 15 назад в Голливуде. Кот Баюн, озвученный [Сергеем] Буруновым, конечно, уместен и местами забавен - вот только манеры его давно набили оскомину. Декорации местами провисают так, что вспоминается провинциальный ТЮЗ в эпоху перемен. Сценарий во втором часу писался уже, видимо, так, чтобы логично приблизиться к финалу, но пришлось торопиться.

Ну и, конечно, игра актеров. Что главный герой Емеля (Никита Кологривый), что его истинная возлюбленная Василиса (Мила Ершова), что многие другие порою комично неубедительны. И вообще виден разрыв между актерами нового и старого поколения: Роман Мадянов, сыгравший, кажется, миллиард ролей, в отличие от молодых довольно органичен в роли царя Феофана. Вообще, конечно, с современной актерской школой у нас, в России, похоже, реально беда. Ну, не считать же актерами [Данилу] Козловского и [Александра] Петрова (хотя в «Человеке Божьем» Александр был неплох)? Понравилась мне, кстати, в «По щучьему велению» Алина Алексеева в роли вредной царевны Анфисы, но тут прям точное совпадение образов.

Да, как я уже сказал, есть к чему в фильме Александра Войтинского придраться. Более чем. Кстати, Войтинский тоже персонаж любопытный: соосновал группу «Тату», основал группу «Звери», а в фильмографии его, я посмотрел, есть совершенно чудовищное «кино» под названием «Джунгли» (вот уж шлак шлаков). Однако в случае «По щучьему велению» важно в первую очередь намерение. А оно достойно: русскую классику - Емеля, Щука, Кощей Бессмертный, скатерть-самобранка и так далее - постарались завернуть в современную обертку, но сделали это не вульгарно, а весьма гармонично.

Далее - прямая речь.

Мы с дочками 10 и семи лет выбирали, что смотреть вечером. И эти милые создания - в основном, старшая - предлагала то «Барби», то «Русалочку», то «Золушку». Ясное дело, в новом прочтении. В том, где чернокожие геи в роли фей. Да уж, набралась «дурных знаний» моя старшая дочь порядочно. О чем болтали одноклассники, то и зашло в голову. Вообще, конечно, информационная атака на детей идет страшная - идет как навал, вредный и беспощадный.

- Нет, - решительно произнес я, - сегодня вечером смотрим мультфильм «Карлик Нос», после читаем «Сказки дядюшки Римуса», а утром идем в театр… Однако в театре шло представление совсем уж для детей. И мы отправились в кинотеатр. К тому же мне настойчиво рекомендовали посмотреть «По щучьему велению». «Ты же пишешь о кино, говоришь о кино. Будет интересно твое мнение», - сказал мне один уважаемый человек. И мы с дочками идем на так называемый «сказочный блокбастер» (ну и дурь!). Удивился я уже на кассе. Мы чуть опоздали - и в зале оставалось только четыре свободных места.

- Ого, - выдохнул я, - прям как на «Чебурашку».

- Да, ходят активно, - улыбнулась кассирша.

Уже с первых пяти минут просмотра я понял, почему на «По щучьему велению» ходят и довольно активно. Причем, как дети, ясное дело, так и родители, дедушки, бабушки. Люди банально соскучились по адекватному, доброму кино, в котором не будет «модных штучек», коим, на самом деле, много-много лет. «По щучьему велению» - это в первую очередь попытка осовременить русскую классику, русский эпос, сделав это в традициях, я бы так сказал, пусть и с натяжкой, советского кинематографа. Помните же, да, фильмы-сказки, которые показывали утром по выходным? Да, иногда есть неловкие моменты (когда, например, говорит Кощей в стиле коуча), однако в целом это кино понятно разным поколениям. И тот же царь Феофан отпускает реплики, которые могут восприниматься и приниматься вне времени. Они трогают. Здесь есть, где посмеяться, где погрустить, где пустить слезу (впрочем, это я слишком сентиментален). И я неслучайно сказал о советских традициях, потому что это, действительно, попытка сделать киноленту по качественным стандартам. Виден грамотный подход, чувствуется предельное старание.

И что важно, «По щучьему велению», безусловно, говорит с позиций традиционной системы координат. Той, где есть русская природа. Той, где есть милосердие и помощь ближнему. Той, где есть борьба за справедливость. Кстати, последнего зритель действительно жаждет, и успех ленты «Холоп» объясняется именно тем: там явили, пусть и несколько топорно, социальную справедливость; как минимум, ее подобие. Создатели «По щучьему велению» не пытаются быть модными, заигрывая с повесткой. Не пытаются полностью копировать западные образцы - скорее, стараются брать оттуда лучшее. И вообще в ленте немало противопоставления русского и английского; последнее - яркое, привлекательное, но в реальности обман, ложь, профанация. Таков нормальный патриотизм; без лубочности и перегибов.

Дети Кино Фильмы Запад Рецензии на фильмы
19 ноября 2023, 01:54
Скончалась актриса Татьяна Стрельцова из фильма «А зори здесь тихие»
Freepik
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Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщило агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу главы Киргизии Садыра Жапарова.

«Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Киргизской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна», - сказано в публикации.

Актриса появилась на свет 15 февраля 1953 года в селе Москалевка Казахской ССР. Женщина закончила Театральную студию и с 1972 года начала работать в русском театре в Бишкеке.

Актриса снималась в разных театральных спектаклях, среди них есть «Горе от ума», «Дни Трубиных», «А зори здесь тихие», «Вся надежда», «Живи и помни», «Звезды в утреннем небе», «Борис Годунов» и другие. В 1983 году Стрельцовой присвоили звание «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 году она стала Народной артисткой Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе Жапарова, женщина внесла неоценимый и бесценный вклад в театральное искусство Киргизии. Актриса была профессионалом своего дела и является достоянием государства. Президент страны принес соболезнования семье Стрельцовой и отметил, что разделяет с ними тяжелую горечь невосполнимой потери.

Киргизия Театры Актеры
18 ноября 2023, 23:59
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей»
Кадр из сериала «Эра Стрельца»
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Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 75-м году жизни 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте.

«Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. <…> Александринцы скорбят о кончине», - сказано в публикации.

Кошелевич начал работать в Александринском театре в 1989 году, там он сыграл более 30 ролей. До этого артист 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку.

Помимо театральной деятельности, мужчина занимался съемками в кино. Больше всего поклонники запомнили его по ролям в сериалах «Невский», «Ментовские войны», «Литейный», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Крест милосердия» и «Улицы разбитых фонарей».

Сериалы Актеры
18 ноября 2023, 23:23
МИД России выразил поддержку организации музыкального конкурса «Интервидение»
РИА «Новости»
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МИД РФ выразил готовность поддержать организацию в России музыкального конкурса, который станет альтернативой Евровидению. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести конкурс уже в следующем году. МИД заявил, что знает об этой инициативе и готов с ней работать.

«МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны», - заявил Алимов.

Для успеха нового конкурса он должен быть «ярким, привлекательным для участников», заявил дипломат. «Интервидение» может стать российским ноу-хау, допустил Алимов и добавил, что это не политический проект и Россия готова взаимодействовать в области культуры со всеми, кто конструктивно настроен.

Евровидение Россия МИД РФ конкурсы
18 ноября 2023, 13:22
«Я возглавляю Мариинский театр». Гергиев — о слухах про назначение в ГАБТ
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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на Эрмитажной премии ответил на вопрос, возглавит ли он Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его слова привели «Известия».

«Я возглавляю Мариинский театр», - подчеркнул деятель культуры.

Дирижер уже комментировал слухи о своем назначении на пост директора Большого театра. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

О назначении худрука Мариинского театра главой ГАБТ сообщал источник «Известий». По данным журналистов, дирижер сменит на этой должности Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Журналистка Ксения Собчак ранее подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев. Она заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично президент Владимир Путин.

Глава государства не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия Театры

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