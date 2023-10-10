Плакат известного авангардиста выставили на торги в Москве за 2,5 миллиона рублей

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Плакат «Москва - столица СССР» художника и архитектора-авангардиста Эля Лисицкого, созданный в 1940 году, выставили на торги за 2,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома «Литфонд».

Ранее архив из 14 аудиокассет с записями поэта Иосифа Бродского выставили на торги аукционного дома «Литфонд».

По заявлению аукционного дома, этот плакат - чрезвычайная редкость, получившая историко-культурную и коллекционную ценность музейного уровня.

На плакате изображен утраченный памятник «Рабочий со звездой», созданный скульптором и графиком Вячеславом Андреевым. Скульптура предназначалась для павильона СССР на Международной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Он был популярен в Советском союзе, а его изображения использовали на различных листовках.