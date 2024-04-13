«Пикник» дал концерт спустя три недели после теракта в «Крокусе»

Выступление прошло 12 апреля в местном Дворце спорта «Юность», свободных мест на трибунах практически не осталось. Перед концертом организаторы усилили меры безопасности: в помещении находились кинологи, полицейские, сотрудники МЧС. Досмотр публики перед входом на площадку вели волонтеры.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом «Пикника». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди и открыли огонь, а затем устроили пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

«Пикник» 1 июня проведет свой первый концерт в Москве после теракта. Он состоится на «Live Арена», мероприятие пройдет с усиленными мерами охраны.