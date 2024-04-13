13 апреля 2024, 10:09

«Пикник» дал концерт спустя три недели после теракта в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Рок-группа «Пикник» дала концерт в Челябинске спустя три недели после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщил kp.ru.

Выступление прошло 12 апреля в местном Дворце спорта «Юность», свободных мест на трибунах практически не осталось. Перед концертом организаторы усилили меры безопасности: в помещении находились кинологи, полицейские, сотрудники МЧС. Досмотр публики перед входом на площадку вели волонтеры.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом «Пикника». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди и открыли огонь, а затем устроили пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

«Пикник» 1 июня проведет свой первый концерт в Москве после теракта. Он состоится на «Live Арена», мероприятие пройдет с усиленными мерами охраны.

Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 03:19
В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым
РИА «Новости»
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В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке», в котором главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Марк Богатырев. Видео опубликовали на YouTube-канале компании Capella Film.

В основе сюжета история о том, как семейная пара во время предновогодней суматохи перебирается в дом обеспеченных соседей, чтобы его обокрасть. Грабителям пытаются противостоять дети соседской пары, оставленные дома в наказание за ссору. Нагиеву досталась роль обеспеченного человека по кличке Аллигатор.

Зрителей обещают порадовать множеством комичных ситуаций.

Премьера фильма в кино состоится 14 ноября, а после этого картина выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее ленту режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» включили в программу 77-го Каннского кинофестиваля. В основе фильма - роман французского писателя Эммануэля Каррера о жизни российского политика.

О мощном подъеме и росте популярности российского кино недавно заявил режиссер Никита Михалков, отметивший, что зрители начинают возвращаться к просмотру отечественных фильмов.

Трейлеры Кино Фильмы YouTube Актеры
10 апреля 2024, 19:02
«Это неправомерно». Сокуров назвал скандал вокруг фильма с Ургантом истерией
РИА «Новости»
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Режиссер Александр Сокуров назвал скандал вокруг нового фильма «Во сне ты горько плакал» с телеведущим Иваном Ургантом истерией. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно. Это сумасшедшие люди», - сказал режиссер.

Сокуров заявил, что вводить запреты на кино недопустимо, особенно когда речь идет о художественных фильмах. Режиссер подчеркнул, что активистов, инициирующих преследование кинолент, нужно «призвать к порядку».

Сокуров также опроверг слухи о своей причастности к продюсированию фильма, уточнив, что его фонд предоставлял лишь производственную поддержку. При этом он упомянул, что лично не знаком с Ургантом и не видел сам фильм, но подчеркнул право режиссера картины Николая Солодникова демонстрировать свое произведение.

За призыв к запрету картины выступил активист Виталий Бородин, обратившийся с соответствующим заявлением к министру культуры России Ольге Любимовой.

Кроме этого, Сокуров обвинил Солодникова в плагиате из-за названия фильма. Тот якобы заимствовал его из рассказа писателя Юрия Казакова.

Запреты Режиссер Фильмы Иван Ургант
10 апреля 2024, 18:49
Евровидение осудило угрозы в сторону конкурсантки из Израиля
РИА «Новости»
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Европейский вещательный союз (EBU), ответственный за организацию конкурса «Евровидение», осудил преследование в Сети израильской участницы Эден Голан. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Представители союза отметили, что организация уважает эмоции, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, однако категорически осуждает угрозы в адрес израильской певицы.

«Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», - сказано в документе.

Организаторы конкурса также подтвердили, что в 2024 году трансляцию мероприятия будет осуществлять израильский телеканал Kan.

Ранее Израиль заменил песню для «Евровидения ». По мнению организаторов конкурса, первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом.

Израиль Евровидение Музыка конкурсы Ближний Восток
10 апреля 2024, 18:22
Владимир Епифанцев сцепился с Гошей Куценко на съемках сериала
РИА «Новости»
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На съемочной площадке нового сезона сериала «Просто Михалыч» между персонажами, которых играют актеры Владимир Епифанцев и Гоша Куценко, произошел конфликт. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В первой части сюжета главный герой Михалыч (Епифанцев) вступает в конфликт с корыстными предпринимателями под предводительством персонажа, которого играет Гоша Куценко. Михалыч принимает бой и становится на защиту своего лесного хозяйства.

Во втором сезоне противостояние обостряется и охватывает всю Сибирь, а на сторону Михалыча становятся не только его близкие, но и случайные люди.

«Мой герой вместо того, чтобы затихариться, всегда открыто идет в бой. Конечно, этот бой, на мой взгляд, всегда с ветряными мельницами, однако он честно с ними борется и не боится признаться в своих слабостях. Для него это еще и бой со своими принципами», - отметил Епифанцев.

Ранее экс-супруга актера Анастасия Веденская опровергла сообщения о конфликте ее ребенка с сыном адвоката Рената Ягудаева. Она призналась, что ее шокировала ситуация в элитной школе.

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