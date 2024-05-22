Певец Ильдар Рахимгулов умер в 35 лет

По их словам, у певца случился инсульт. Другие подробности произошедшего не приводятся. Дата и место похорон также пока не уточняются.

«Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», - написал в соцсетях один из его коллег.

Ильдар Рахимгулов родился 10 декабря 1988 года. Он окончил Уфимский государственный институт искусств, работал в Сибайском концертно-театральном объединении. В его репертуаре были песни различных стилей и эпох на 25 языках мира.