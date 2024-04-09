Песню Шнурова проверили на фейки о Беглове

Эксперты проанализировали видео выступления группы «Зоя» в клубе Jagger в Санкт-Петербурге, состоявшееся 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров вышел на сцену после длительного перерыва - группе «Ленинград» запретили давать концерты после песни про мусор.

Анализ песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такая экспертиза могла предшествовать возбуждению уголовного дела за клевету.

Результаты экспертизы показали, что слова песни отражают негативное восприятие губернатора ее автором. В тексте обнаружили насмешку, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. Однако лингвисты указали на то, что песня является выражением личного мнения Шнурова и его отношения к ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова на совещании. Губернатора пожурили за место города в туристическом рейтинге.