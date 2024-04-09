09 апреля 2024, 16:37

Песню Шнурова проверили на фейки о Беглове

РИА «Новости»
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Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета по поручению Главного управления МВД России провели анализ композиции Сергея Шнурова «Покаянная». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали видео выступления группы «Зоя» в клубе Jagger в Санкт-Петербурге, состоявшееся 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров вышел на сцену после длительного перерыва - группе «Ленинград» запретили давать концерты после песни про мусор.

Анализ песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такая экспертиза могла предшествовать возбуждению уголовного дела за клевету.

Результаты экспертизы показали, что слова песни отражают негативное восприятие губернатора ее автором. В тексте обнаружили насмешку, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. Однако лингвисты указали на то, что песня является выражением личного мнения Шнурова и его отношения к ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова на совещании. Губернатора пожурили за место города в туристическом рейтинге.

Уголовное дело Песни СПбГУ Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 11:35
Умерла заслуженный художник России Людмила Волова
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Заслуженный художник Российской Федерации Людмила Волова скончалась в Москве в ночь с 8 на 9 апреля. Ей было 82 года. О ее смерти сообщил «Московский комсомолец».

Художница ушла из жизни в своем доме на улице Палиха. Официальная причина смерти пока не известна.

Людмила Волова родилась 24 сентября 1941 года. С 1976 года она стала членом Союза художников СССР. Также с 2012 года она была членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения живописи.

Она принимала участие более чем в 90 выставках. Ее работы вошли в коллекции Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства.

Художница внесла значительный вклад в визуальную культуру, создав дизайн для станций метро «Менделеевская» в Москве и «Комсомольская» и «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Кроме того, она разрабатывала внешний вид здания Гостелерадио в Молдове.

Художники Москва
08 апреля 2024, 13:08
Сын Михаила Круга написал песню ко дню рождения отца
РИА «Новости»
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Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте» сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети « ВКонтакте » сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

В этой композиции сын артиста с ностальгией и уважением вспоминает о своем отце и его вкладе в музыкальную индустрию.

«Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинок», - сказано в тексте песни.

Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Он скончался в июле 2002 года в возрасте 48 лет от огнестрельного ранения. Пуля попала в артиста, когда он находился в своем доме в Одинцово.

Сыну шансонье Александру Кругу удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой.

Песни Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 11:01
Актриса Ольга Будина назвала вредными фильмы о Гарри Поттере
РИА «Новости»
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Актриса Ольга Будина выразила мнение, что в серии книг о Гарри Поттере есть тенденция к умалению человеческих качеств и способностей, что контрастирует с советской литературой. Об этом артистка сообщила в интервью на YouTube-канале Вячеслава Манучарова.

Она указала на различие в подаче героев: в западных сказаниях главный персонаж часто зависит от магии, в то время как в советских сказках победа достигается благодаря личным качествам и внутреннему росту человека.

«Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется», - заявила Будина.

Будина выразила опасения, что такие истории могут воспитывать в детях чувство беспомощности, заставляя их ждать чудесного вмешательства, а не действовать самостоятельно.

По мнению актрисы, это один из способов, которым зарубежные правительства формируют у детей своеобразное видение мира. Будина также считает, что за каждым фильмом стоит определенная идеология, и что киноиндустрия нередко служит инструментом пропаганды чьих-то интересов.

Тем временем Warner Bros. начали снимать новый сериал по «Гарри Поттеру». Он выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.

Фильмы Актеры Гарри Поттер
07 апреля 2024, 00:06
Салтыкова пожаловалась на хамство Пьехи и Кудрявцевой на «Суперстаре»
РИА «Новости»
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Исполнительница Ирина Салтыкова призналась, что ей было обидно из-за некорректной критики от Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой на «Суперстаре». Об этом артистка рассказала в интервью The Voice.

По словам певицы, Пьеха и Кудрявцева выбрали хамский способ, чтобы «завалить» ее.

«Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают!» - заявила Салтыкова.

Она также выразила мнение, что указанные артисты не вправе судить ее выступления. Такое поведение Пьехи и Кудрявцевой указывает на их невоспитанность. Певица заявила, что больше не держит обиду на артистов, но общаться с ними не планирует.

Ранее на критику со стороны Кудрявцевой обиделся певец Алексей Глызин. Он пожаловался, что его «сравняли с землей».

Музыка Интервью Лера Кудрявцева

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