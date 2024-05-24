«Песни высокого класса». Успенская захотела записать альбом на стихи Захаровой

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», - сказала исполнительница.

Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.

«Она прислала мне стихи песни „Я слишком тебя любила“, и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», - отметила певица.

Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после - «Сила моя со мной».