Первый канал объявил победителя шоу «Голос. Уже не дети»
На Первом канале завершилось голосование на шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвовали выпускники предыдущих музыкальных конкурсов. Финалистами стали восемь исполнителей, но победа досталась Веронике Сыромля из команды Егора Крида.
По словам ведущей конкурса Яны Чуриковой, этот сезон был уникальным, таких голосов на шоу еще не было. Выбор сделали зрители посредством онлайн-голосования. Победительницей стала участница команды Егора Крида и финалистка 5-го сезона Вероника Сыромля. Ее назвали лучшим голосом страны.
Победительница - родом из Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев поздравил юную звезду с заслуженным признанием.
Лучшим наставником на шоу по итогам зрительского голосования стала певица Пелагея. Исполнительница приобщает к музыке свою шестилетнюю дочь Таисию, девочка была гостем шоу «Голос. Уже не дети». Поклонники Пелагеи предположили, что, возможно, девочка вернется на шоу в качестве участницы.