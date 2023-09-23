Первые кадры со съемок продолжения «Счастливы вместе» появились в Сети

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По данным издания, актриса Дарья Сагалова, которая играет Свету Букину, уже приступила к работе над проектом «Букины». Сюжетная линия ситкома будет связана с детьми героев Гены и Даши Букиных. В сериале сыграет Михаил Тарабукин, известный ролью Феди в «Кухне». Его пригласили в качестве потенциального жениха Светы.

Премьера нового сезона должна состояться до конца 2023 года. Всего выпустят 10 серий, длительность каждой из которых составит 24 минуты.

Исполнительница роли Даши Букиной Наталья Бочкарева ранее сообщила, что ее героиня сменит имидж и попробует себя в качестве блогера. В сериале также появится легендарный пес Барон. На роль питомца пришлось искать новую собаку, так как пес, сыгравший Барона 10 лет, скончался.