Первую Эрмитажную премию вручат россиянину и иностранцу
Ежегодную Эрмитажную премию учредили в России. Ее вручат знаковым деятелям культуры, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции ТАСС.
Организационный комитет Форума объединенных культур вместе с Государственным Эрмитажем учредили Первую Эрмитажную премию. Татьяна Голикова сообщила, что ее лауреатами станут не только россияне, но и иностранцы.
«[Премия] будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира - от России и из-за рубежа», - сказала она.
В октябре Минкультуры России подвело итоги конкурса среди преподавателей музыкального искусства, который учредили в 2022 году. Из 565 соискателей лауреатами премии стали 150 человек, в том числе 15 педагогов из школ, вузов и колледжей Москвы. Жюри оценило их авторские методики, собственные выступления и успехи воспитанников.