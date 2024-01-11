Первая анимационная студия Дальнего Востока презентовала Путину свои наработки

Основатели студии рассказали ему о своих проектах, в том числе полнометражном фильме «Невельской» об основателе Николаевска-на-Амуре Геннадии Невельском, участии в фестивалях, специфике работы и планах вывести российский контент в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Студию «Мечталет» запустили в 2018 году. Она выпустила несколько короткометражек, вышла на китайский рынок, презентовала сериал «Спина к спине» и при поддержке Минкультуры России начала работать над его вторым сезоном.

Во время поездки на Дальний Восток Владимир Путин побывал на Чукотке и в Хабаровском крае. Он встретился с руководством регионов, посетил местное производство и пообщался с предпринимателями. Глава государства спрогнозировал рост ВВП , объяснил подорожание куриных яиц , обсудил с бизнесменами повышение ввозных пошлин на рыбу и пообещал приехать на Курильские острова.