11 января 2024, 12:53

Первая анимационная студия Дальнего Востока презентовала Путину свои наработки

РИА «Новости»
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Во время рабочей поездки в Хабаровск президент Владимир Путин побывал в первой на Дальнем Востоке анимационной студии «Мечталет». Об этом сообщило РИА «Новости».

Основатели студии рассказали ему о своих проектах, в том числе полнометражном фильме «Невельской» об основателе Николаевска-на-Амуре Геннадии Невельском, участии в фестивалях, специфике работы и планах вывести российский контент в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Студию «Мечталет» запустили в 2018 году. Она выпустила несколько короткометражек, вышла на китайский рынок, презентовала сериал «Спина к спине» и при поддержке Минкультуры России начала работать над его вторым сезоном.

Во время поездки на Дальний Восток Владимир Путин побывал на Чукотке и в Хабаровском крае. Он встретился с руководством регионов, посетил местное производство и пообщался с предпринимателями. Глава государства спрогнозировал рост ВВП , объяснил подорожание куриных яиц , обсудил с бизнесменами повышение ввозных пошлин на рыбу и пообещал приехать на Курильские острова.

Владимир Путин Дальний Восток Минкультуры РФ
09 января 2024, 18:45
СК проверит права американской компании на «Чебурашку»
РИА «Новости»
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Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить контракты с американской компанией La Roubine по международным правам на бренд «Чебурашка». Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе киностудии рассказали, что СК уже начал проверку и приступил к изучению контрактов. Ранее La Roubine уже уличили в использовании Кота Леопольда и Крошки Енота - персонажей студии «Экран».

В «Союзмультфильме» также указали на проблемы с контрактом, заключенным с японскими компаниями в 2005 году. По данным киностудии, соглашение не пролонгировали. Студия не получила дополнительных выплат, несмотря на то что TV TOKYO Communications Corporation продолжила использовать Чебурашку для создания рекламы и сувениров.

Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на «Чебурашку» не соответствуют «ни национальной, ни международной практике лицензирования», заключили в пресс-службе.

Союзмультфильм Следственный комитет России
09 января 2024, 10:01
Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи
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Интерес россиян к культурным и массовым мероприятиям в 2023 году возрос. Наибольший подъем продаж зафиксировали в музеях. Россияне купили вдвое больше билетов на выставки. К таким выводам пришел исследовательский холдинг «Ромир», сообщило РИА «Новости».

В общей сложности за год россияне купили на 30% больше билетов на культурные и массовые мероприятия, чем в 2022 году, и потратили на них на 12% больше денег. Лучший прирост показали выставки и музеи - 124% в количественном и 95% в денежном выражении.

Второе место по повышению популярности заняли активные виды отдыха, в том числе парки развлечений, аттракционы и аквапарки. В них продали на 97% больше билетов, чем год назад, на сумму в 79% больше. Третью строчку рейтинга заняли спектакли, шоу, мюзиклы и детские представления. Количество проданных билетов увеличилось на 103%, а сумма - 23%.

В Москве открыли новый патологоанатомический музей. Он заработал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Выставки Музеи
09 января 2024, 03:16
ТНТ снимет еще один ремейк на советскую комедию
РИА «Новости»
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В новогодние праздники в эфир вышел ремейк советской комедии под названием «Иван Васильевич меняет все». Директор канала ТНТ Тина Канделаки на своей странице в соцсети заявила, что проект оказался успешным и добавила, что началась работа над третьим фильмом.

«Третьему фильму быть. Работа начинается уже сейчас», - заинтриговала Канделаки.

При этом она не сообщила, какую комедию планируют взять за основу. Предположительно, юмористы ТНТ нацелены на фильм режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» или комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В ремейке «Иван Васильевич меняет все» после \"голой\" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре пересняли некоторые сцены, в которых участвовали Филипп Киркоров и Анна Asti. Вместо певицы роль куклы Барби сыграла Клава Кока. Актер Никита Кологривый сыграл в новогодней комедии Людовика XVI вместо Киркорова.

Фильмы Работа Актеры
08 января 2024, 09:47
«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
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Вышедшая в 2023 году кинокартина «Оппенгеймер» получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Трансляция церемонии велась в YouTube-канале агентства Associated Press.

В общей сложности «Оппенгеймеру» досталось пять «Золотых глобусов», два из которых - за лучшее исполнение главной мужской роли (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни - младший). Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом атомной бомбы». Мировые сборы киноленты составили более 950 миллионов долларов.

Актрису Эмму Стоун, снявшуюся в «Бедных-несчастных», отметили за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. А Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» как исполнительница лучшей женской роли второго плана в сериале «Корона».

Звание лучшего драматического фильма могло достаться «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе. В списке претендентов также была «Анатомия падения» французского режиссера Жюстин Трие.

Награды Кино

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