Пегова, Лавроненко и Крысанова получили звание народных артистов

Сербский режиссер Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он поделился амбициозными планами о создании трех кинолент, вдохновленных творчеством великих русских писателей, сообщила пресс-служба Кремля.

Кустурица намерен снять фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

«У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: „Инженер легких прогулок“ - современная версия Достоевского. Потом Гоголь - „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и „Казаки“ Толстого», - заявил он.

Ранее сербский режиссер задумался о том, чтобы получить гражданство России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю», - отметил он.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского паспорта.