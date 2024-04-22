Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу

Павлиашвили заявил, что считает важным, чтобы дети имели возможность слушать качественную душевную музыку наряду с тем, что они привыкли включать в наушниках.

«Можно проходить не только Олега и Shaman, есть огромное количество хороших песен, которые нужно показывать детям, чтобы они об этом знали и гордились ими», - высказался певец.

Он также напомнил, что некоторые из его песен уже звучат в школьных и даже церковных помещениях, например, композиции «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Министерство просвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки изучение творчества патриотических исполнителей, в том числе группы «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Писатель Платон Беседин рассказал «360» об инициативе и ее целях.