Патриарх Кирилл показал подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного <…> перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», - сказал священнослужитель.

Он добавил, что это событие можно отвести к историческим, а образ Богородицы является национальной святыней. Икона Казанской Божией Матери - одна из самых почитаемых в Русской православной церкви.

Церковную реликвию обнаружили в 1579 году в Казани на пепелище после крупного пожара. Считается, что десятилетняя девочка Матрона помогла обрести икону, которая была завернута в ткань и была как новая. С обретением иконы начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. Образ также сопровождал ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

Икону похитили в 1904 году вместе с образом Спасителя - обе святыни были богато украшены драгоценностями. Злоумышленника вскоре поймали, им оказался молодой крестьянин.

Мужчина вины не признал, но его арестовали. По версии следствия, злоумышленник сжег иконы в печи. Хотя было еще два предположения: крестьянин продал чудотворную икону Богородицы старообрядцам или вообще похитил ее копию.

День Казанской иконы Божией Матери отмечают 4 ноября. Накануне святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

День народного единства также отмечают 4 ноября. Президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского - великого князя сегодня почитают как святого, потому что он думал, как сохранить русский народ.