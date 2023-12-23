Парни с улицы выглядят иначе. Боец UFC Павлович высказался о «Слове пацана»

«Актеры там… Я когда рос, у нас все ребята были крепкие, спортивные. Мне кажется, чуть искажена картинка того, как выглядели [парни с улицы]», - сказал спортсмен.

По его мнению, актеров для сериала подбирали по другому критерию.

Сериал Крыжовникова вышел на российских стриминговых площадках в ноябре. Он вызвал противоречивую реакцию зрителей - от хвалебных отзывов до резкой критики.

Некоторые заявляли, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. Сценарист проекта Андрей Золотарев не согласился с этим мнением. Он подчеркнул, что главный посыл «Слова пацана» - зло всегда возвращается злом, а в сериале постарались раскрыть взаимоотношения отцов и детей.

Успех сериала предсказывал и автор книги , по которой его сняли, Роберт Гараев. Писатель также сравнивал мир «Слова пацана» с Хогвартсом.