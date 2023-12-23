23 декабря 2023, 10:25

Парни с улицы выглядят иначе. Боец UFC Павлович высказался о «Слове пацана»

Global Look Press
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Занимающий третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слов пацана. Кровь на асфальте». По его словам, парни с улиц обычно выглядят крепкими и спортивными. Его слова привел Sport24.

«Актеры там… Я когда рос, у нас все ребята были крепкие, спортивные. Мне кажется, чуть искажена картинка того, как выглядели [парни с улицы]», - сказал спортсмен.

По его мнению, актеров для сериала подбирали по другому критерию.

Сериал Крыжовникова вышел на российских стриминговых площадках в ноябре. Он вызвал противоречивую реакцию зрителей - от хвалебных отзывов до резкой критики.

Некоторые заявляли, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. Сценарист проекта Андрей Золотарев не согласился с этим мнением. Он подчеркнул, что главный посыл «Слова пацана» - зло всегда возвращается злом, а в сериале постарались раскрыть взаимоотношения отцов и детей.

Успех сериала предсказывал и автор книги , по которой его сняли, Роберт Гараев. Писатель также сравнивал мир «Слова пацана» с Хогвартсом.

UFC Смешанные боевые искусства MMA
23 декабря 2023, 00:38
Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом» Александр Левенбук
РИА «Новости»
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Ушел из жизни народный артист России, основатель и бывший художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», - рассказал собеседник агентства.

Александр Левенбук был юмористом, актером, режиссером и радиоведущим. В 1988 году он создал в Москве первый профессиональный еврейский театр «Шалом». На протяжении 33 лет он был художественным руководителем театра.

Советским детям Левенбук был знаком по передаче «Радионяня», где он в шутливой форме объяснял школьную программу и правила хорошего поведения. А еще тем, что в месте со Львом Шимеловым, исполнил песню«А может, а может…» для мультфильма «Пластилиновая ворона».

Режиссер Россия Театры Актеры
21 декабря 2023, 23:26
Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев
РИА «Новости»
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Актер Сергей Пепеляев, снявшийся в фильме «Географ глобус пропил», ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил Тольяттинский Драматический театр «Колесо» имени Дроздова на своей странице «Вконтакте».

По информации театра, актера не стало во вторник, 19 декабря. В труппу театра «Колесо» Пепеляев попал в начале этого сезона и сразу получил роль полисмена в спектакле «Моя жена - лгунья». Кроме того, он репетировал роль в спектакле «Без солнца», но внезапно заболел.

Артист окончил актерский факультет Пермского института культуры и ранее играл в пермском театре «У Моста».

В фильме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли Сергей Пепеляев сыграл школьника Деменева - одного из участников похода.

Кино Фильмы Театры Актеры
21 декабря 2023, 01:01
Премьера фильма «Холоп 2» прошла в Москве
РИА «Новости»
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Премьера фильма «Холоп 2» состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Продюсер Антон Златопольский назвал большим счастьем выход «хорошего и любимого» фильма. Он отметил, что зачастую продолжения лент разочаровывают.

«Но не с Yellow, Black and White, командой Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского. Вы в этом неоднократно уже убеждались, потому что наперекор традициям у них все по-другому», - подчеркнул Златопольский.

Исполнивший главную роль актер Милош Бикович признался, что вторая часть картины ему понравилась больше, чем первая. Его персонаж в сиквеле получил возможность посмотреть на свое поведение со стороны и сделать выводы.

В широкий прокат «Холоп 2» выйдет 1 января 2024 года. Вместе с Биковичем в фильме сыграли Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Кирилл Нагиев.

Кино Фильмы Актеры
20 декабря 2023, 01:47
«Не смотрел, но осуждаю». Золотарев разделил критиков «Слова пацана» на два типа
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Разговоры о возможном запрете сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» действительно волновали съемочную группу проекта. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» объяснил эмоции команды просто: все прекрасно понимали — к романтизации бандитизма их история отношения не имеет.

«Конечно, мы переживали. Мы проделали большую работу, знаем, что история не про романтизацию [бандитизма], чем она начинается и заканчивается, хорошо понимаем, что хотим сказать. И там нет никакой романтизации», - обратил он внимание.

Золотарев признался, что на фоне призывов запретить сериал его создатели, мягко говоря, расстроились.

«Но я разделил бы критику сериала на две части. Есть конструктивная: люди говорят, что нельзя повторять того, что произошло. И я с этим согласен, тут нет никаких споров. А есть те, кто говорит про романтизацию. Причем забавно, что они начали об этом говорить, не смотря сериал: „Я не смотрел, но осуждаю и знаю, что там что-то романтизируют“. Мне им нечего сказать», - подчеркнул сценарист.

Смысл «Слова пацана» , по словам Золотарева, совсем в другом. В сериале показали взаимоотношения поколений и подтвердили теорию о том, что зло всегда возвращается злом.

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец заявляла, что сериал опасен для детской психики. По ее словам, в истории нет никакой созидательной основы. Детский омбудсмен просила Роскомнадзор проверить проект, обращались в ведомство с таким требованием и общественники. Но нарушений в киноленте не нашли.

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