Памятник Зое Космодемьянской в Белгороде-Днестровском снесут ради декоммунизации
Власти города Белгород-Днестровский Одесской области рассмотрят снос памятника Зое Космодемьянской. Чиновники подготовили проект такого решения, сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
«В Белгород-Днестровском все-таки демонтируют памятник Зое Космодемьянской возле школы», - написали автор канала.
По их информации, на сайте городской администрации появился проект решения о демонтаже памятника возле школы. Сделать это предложил один из участников организации «Декоммунизация». В июле власти уже отказывались сносить памятник, так как инициаторы демонтажа не смогли доказать, что он посвящен какой-либо исторической личности.
В Одессе в 2022 году убрали монументы полководцу Александру Суворову около детского центра «Молодая гвардия» и основательнице города, российской императрице Екатерине II на площади ее имени. Последний неоднократно подвергался нападениям вандалов , из-за чего его пришлось обнести оградой.