13 апреля 2024, 16:14

«Падение империи» — Гражданская война в США: кто допустил такое?!

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Вышедший на экраны художественный фильм режиссера Алекса Гарленда «Падение империи» оказался не просто очередным боевиком с большим количеством кровавых жертв. Он раскрыл трансформацию человека, у которого страшная реальность пробудила живущих в душе чудовищ. Посмотревший картину писатель Платон Беседин увидел в ней воплощение фразы немецкого философа Фридриха Ницше о бездне и в колонке для «360» задался вопросом, может ли такой сюжет стать реальным.

Да, в этом есть некоторое политическое несоответствие: вряд ли Калифорния и Техас могли бы объединиться в такой борьбе, но это, как говорится, детали.

Похоже, что режиссеру Алексу Гарленду кто-то из сильных мира сего (то самое Deep State?) дал карт-бланш: снимай, что хочешь, но донеси главное - если президент США (тут вероятен намек на Трампа) или кто-либо еще нас не послушается, то ему кирдык. Как и почти всей Америке.

Гражданская война в США - это, на самом деле, не главный пласт «Падения империи». Главное - то, что происходит в душах человеческих.

Культовый фотокорреспондент Ли Смит берет под шефство молодую, начинающую репортерку Джесси (Кейли Спейни).

Роль последней мне не очень понравилась, а вот то, как сыграла Ли блестящая Кирстен Данст, заслуживает всяческих похвал, восторгов и высших наград. Играет она не словами, а движениями, даже мельчайшим напряжением мышц - все по великому Мейерхольду.

Выгоревшая, разочаровавшаяся в профессии и людях, но пытающаяся сохранить человечность и милосердие женщина показана Кирстен запредельно убедительно.

И вот эта плоскость - то, как мутирует Джесси, вглядывающаяся в бездну, то, как меняется она по итогу местами с Ли - это лучшее, что есть в фильме.

Усатый журналист Джоэл, мечтающий взять интервью у президента США, говорит снайперу с накрашенными ногтями (правда, лак на них подтерся): - Так вы же не знаете, за кого он? - речь о стрелке, засевшем в доме.

А его напарник отвечает: «Ты совсем ничего не понял, здесь стреляют…» Далее - его прямая речь.

Да, говорить станут о Трампе и демократах , антитрамповское это кино или нет, но ключевое в «Падении империи» - вовсе не политика, а то, как меняется человек в разверзшемся аде, то, как борец с чудовищами, все по Ницше, сам становится чудовищем.

Вот это, на самом деле, делает ленту Алекса Гарленда фильмом действительно первого ряда. Все остальное, безусловно, тоже крайне важно, но оно уже идет после и, что называется, закрепляет пройденный материал.

Блестящее, почти образцовое кино, оставляющее много открытых «проклятых» вопросов.

Главный из них - подтвердится ли тезис Оскара Уайльда «жизнь только подражает искусству»? И если подтвердится, то как воплотится «Падении империи» (Civil War) в нашей реальной жизни? К просмотру обязательно! Гражданская война в «Падении империи» (в оригинале Civil War) показана максимально убедительно. Людей в этой реальности расстреливают и убивают исключительно за то, что те родились в Гонконге.

Это, на самом деле, так. В ленте стреляют и убивают все. И пусть вас не обманывают «ярлыки», «сепаратисты».

Оппоненты Вашингтона действуют и выглядят как профессиональная армия. При этом они максимально безжалостны.

Когда началась вся эта заварушка в Техасе, затем, в общем-то, сошедшая на нет, мой коллега бросил: «Вот выйдет на экраны „Падение империи“ - тогда и посмотрим».

Вообще при просмотре «Падении империи» понимаешь две вещи. Именно такую историю экспортировали США по всему миру. В борьбе за «свободу и демократию» люди расстреливали, убивали, вешали других людей. Крови, жестокости, насилия в ленте Гарленда реально много.

Однако, если зритель не лишился эмпатии, он все равно будет сочувствовать народу. В данном случае американскому. Иначе невозможно.

Просмотр «Падении империи» - это еще одно напоминание того, что война омерзительна, отвратительна, и ей нет и не может быть никаких оправданий. Гарленд тут очень убедителен.

Шикарные планы - брошенные машины, залитые кровью и краской здания, разбитые самолеты - создают одновременно апокалиптическую (в духе «Книги Илая» или «Дороги») и реалистичную атмосферу.

То, как сделана лента - это максимально серьезный уровень. Музыкальное сопровождение (правда, не хватило легендарной композиции Guns’n’Roses «Civil War»), работа с планами (приближение/удаление), построение композиции, выбор натуры - все на высоте.

В ленте Гарленда есть что-то от лучших образцов Терренса Малика и Френсиса Форда Копполы.

США Кино Режиссер Фильмы Войны История
13 апреля 2024, 10:09
«Пикник» дал концерт спустя три недели после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Рок-группа «Пикник» дала концерт в Челябинске спустя три недели после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщил kp.ru.

Выступление прошло 12 апреля в местном Дворце спорта «Юность», свободных мест на трибунах практически не осталось. Перед концертом организаторы усилили меры безопасности: в помещении находились кинологи, полицейские, сотрудники МЧС. Досмотр публики перед входом на площадку вели волонтеры.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом «Пикника». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди и открыли огонь, а затем устроили пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

«Пикник» 1 июня проведет свой первый концерт в Москве после теракта. Он состоится на «Live Арена», мероприятие пройдет с усиленными мерами охраны.

Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 03:19
В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым
РИА «Новости»
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В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке», в котором главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Марк Богатырев. Видео опубликовали на YouTube-канале компании Capella Film.

В основе сюжета история о том, как семейная пара во время предновогодней суматохи перебирается в дом обеспеченных соседей, чтобы его обокрасть. Грабителям пытаются противостоять дети соседской пары, оставленные дома в наказание за ссору. Нагиеву досталась роль обеспеченного человека по кличке Аллигатор.

Зрителей обещают порадовать множеством комичных ситуаций.

Премьера фильма в кино состоится 14 ноября, а после этого картина выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее ленту режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» включили в программу 77-го Каннского кинофестиваля. В основе фильма - роман французского писателя Эммануэля Каррера о жизни российского политика.

О мощном подъеме и росте популярности российского кино недавно заявил режиссер Никита Михалков, отметивший, что зрители начинают возвращаться к просмотру отечественных фильмов.

Трейлеры Кино Фильмы YouTube Актеры
10 апреля 2024, 19:02
«Это неправомерно». Сокуров назвал скандал вокруг фильма с Ургантом истерией
РИА «Новости»
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Режиссер Александр Сокуров назвал скандал вокруг нового фильма «Во сне ты горько плакал» с телеведущим Иваном Ургантом истерией. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно. Это сумасшедшие люди», - сказал режиссер.

Сокуров заявил, что вводить запреты на кино недопустимо, особенно когда речь идет о художественных фильмах. Режиссер подчеркнул, что активистов, инициирующих преследование кинолент, нужно «призвать к порядку».

Сокуров также опроверг слухи о своей причастности к продюсированию фильма, уточнив, что его фонд предоставлял лишь производственную поддержку. При этом он упомянул, что лично не знаком с Ургантом и не видел сам фильм, но подчеркнул право режиссера картины Николая Солодникова демонстрировать свое произведение.

За призыв к запрету картины выступил активист Виталий Бородин, обратившийся с соответствующим заявлением к министру культуры России Ольге Любимовой.

Кроме этого, Сокуров обвинил Солодникова в плагиате из-за названия фильма. Тот якобы заимствовал его из рассказа писателя Юрия Казакова.

Запреты Режиссер Фильмы Иван Ургант
10 апреля 2024, 18:49
Евровидение осудило угрозы в сторону конкурсантки из Израиля
РИА «Новости»
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Европейский вещательный союз (EBU), ответственный за организацию конкурса «Евровидение», осудил преследование в Сети израильской участницы Эден Голан. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Представители союза отметили, что организация уважает эмоции, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, однако категорически осуждает угрозы в адрес израильской певицы.

«Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», - сказано в документе.

Организаторы конкурса также подтвердили, что в 2024 году трансляцию мероприятия будет осуществлять израильский телеканал Kan.

Ранее Израиль заменил песню для «Евровидения ». По мнению организаторов конкурса, первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом.

Израиль Евровидение Музыка конкурсы Ближний Восток

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