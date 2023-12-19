19 декабря 2023, 23:57

«Пацаны не извиняются». Драматургия или реальность сериала?

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» дополняли вымышленными элементами, хотя в 98% его контента описали реальные условия и правила преступных группировок. Знаменитую фразу «пацаны не извиняются» включили в диалоги из драматургической необходимости, пояснил в интервью «360» сценарист Андрей Золотарев.

«История про „пацаны не извиняются“ в общем была в некоторых регионах, но не так ярко характерна для [описанных в сериале] времени и места. Поэтому мы прикрутили ее туда из драматургической необходимости - нам нужно было это сделать. Но большая часть того, что там есть, 98%, - реальные правила и условия, в которых эти люди находились», - признался он.

Вспомнить, кто именно предложил использовать фразу, Золотарев не смог и иронично добавил, что всегда приписывает себе то или иное успешное решение.

«Если работаешь в авторской группе - например, я и Жора Крыжовников , - если происходит что-то успешное, я всегда считаю, что это я. Это нормально, это такой естественный процесс. Он и называется соавторством, это так и работает», - сказал собеседник «360».

Золотарев обратил внимание на то, что выражение все же придумал вместе с Крыжовниковым. Но чтобы установить, от кого исходила идея, нужно поднимать всю переписку с режиссером проекта.

Сериалы Режиссер
20 декабря 2023, 00:55
Только разговаривать с детьми. Как избежать повторения казанского феномена
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вряд ли окажет дурное влияние на детей и станет поводом для повторения казанского феномена. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что ребенок начинает копировать худшее, когда у него в жизни и так все не слишком хорошо складывается.

Золотарев согласился с тем, что не самые приятные эпизоды привлекают больше всего внимания, в том числе и детского - те же сцены грабежей.

«Но для того, чтобы [дети] начали это копировать, они должны изначально стоять на краю. Они должны находиться в тяжелом социальном положении, на грани. А что их привело к этой грани - явно не сериал, а что-то другое», - заключил он.

Казанский феномен стал собирательным названием для десятков молодежных банд Татарстана, которые терроризировали его столицу с середины 70-х годов прошлого столетия.

«Думаю, что в современных реалиях он (казанский феномен - прим. ред.) невозможен. Но нужно все время думать о том, что раз такое было в истории, значит, когда-нибудь может повториться. Чтобы этого не произошло, нужно разговаривать со своими детьми. Нет никакого другого способа», - подчеркнул один из создателей сериала.

Съемочная группа, заметил он, понимала, что дети в итоге могут копировать героев «Слова пацана». Но такое происходит почти всегда, когда законченная история превращается в некое явление. Вопрос заключается в том, как далеко зайдет ребенок и что в целом подразумевает под подражанием сериальным образам.

Дети Сериалы Татарстан История
19 декабря 2023, 23:25
Запретили на автомате, но смотреть все равно будут. Чем «Слово пацана» не угодил Украине
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На Украине сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будут смотреть, несмотря на запрет. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» допустил, что в соседней стране автоматически становится неугодным то, что так или иначе относится к России.

Он напомнил, что на Украине большое распространение получил пиратский контент: многие платформы забанили, поэтому зрителю приходится искать альтернативные варианты.

«Во-вторых, там [сериал] смотрят русские люди. Это часть русской культуры, очень понятная вещь. Можно сколько угодно говорить, что у нас [с Украиной] разная культура, но потом приходит сериал, который смотрят обе стороны, и становится все понятно», - подчеркнул Золотарев.

Сценарист заметил, что запрет на все российское на Украине просто стал трендом. Поэтому, напомнил он, в стране категорически против и всего остального, что связано с Россией.

«Не думаю, что они там сейчас разбираются - хорошо это или плохо. <…> Но, мне кажется, они запрещают это просто автоматически. Это из России и, следовательно, это плохо», - заключил собеседник «360».

В Госкино Украины отмечали, что показ сериала в стране якобы нарушает закон, и грозило штрафами за распространение «Слова пацана». Прекратить распространение и продвижение ленты требовали и в украинском Минкультуры. Тем не менее, она попала в топ-10 запросов о сериалах среди жителей страны.

Сериалы Запреты Украина
19 декабря 2023, 23:07
«Рекорд, который опережает всех». Сценарист «Слова пацана» — об успехе сериала
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Успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что картина побила все мыслимые и немыслимые рекорды.

«Мы давно работали и понимали, что будет хорошо, но такого успеха никто не ожидал, потому что его нельзя было ожидать», - заметил он.

Золотарев добавил, что при создании фильмов всегда ориентируются на то, что было до. И предполагают реакцию, схожую с той, что была на ту или иную работу.

«Такого успеха никогда не было: мы в современной истории российского сериала такого не видели. По цифрам это сейчас рекорд, который опережает всех на много-много голов. И мы этого ожидать не могли просто потому что, это было невозможно», - подчеркнул сценарист.

В шутку он назвал еще одну причину популярности «Слова пацана», заметив, что его делали «крутые ребята». Золотарев также признался, что создатели задумывали несколько сезонов , и понадеялся на продолжение истории.

Казань Сериалы Рекорды Фильмы
19 декабря 2023, 21:41
«Мы задумывали три сезона». Сценарист сериала «Слово пацана» рассказал, от кого зависит судьба продолжения
РИА «Новости»
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У нашумевшего сериала «Слова пацана — кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Сценарист Андрей Золотарев рассказал в интервью «360», от кого зависит судьба продолжения истории.

Второй и третий сезоны Поклонники сериала «Слова пацана» могут надеяться, что этой истории еще далеко до финала. Золотарев признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.

«Когда мы изначально эту историю прикидывали и так очень приблизительно ее раскладывали, мы задумывали три сезона. И мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили эту историю», - сказал он.

Сценарист сообщил, кто будет решать судьбу возможного продолжения истории.

«Это зависит от единственного человека - от Жоры Крыжовникова. Сейчас пройдет сериал, осядет пыль. Мы соберемся и примем это решение», - заявил он.

Реальные пацаны из собирательных образов Золотарев рассказал, что сериал не снимали по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Это документальная работа, набор интервью с участниками молодежных банд, фактически - серьезное исследование криминальной жизни Казани тех лет.

По словам Золотарева, эта книга дала импульс для работы над сериалом. Но сам сериал, в отличие от книги, не основан на реальных событиях. Образы героев тоже не повторяют кого-то из реальных людей - они собирательные.

При этом, по мнению Золотарева, вымышленные герои получились в фильме правдивыми и реалистичными.

«Режиссеру и актерам это невероятно удалось. Они взяли сухой текст и оживили его настолько, что мы в это верим. Я сам смотрю, и у меня как будто какие-то флешбэки из детства, как будто я вспоминаю этих ребят», - поделился сценарист.

А вот вымышленный элемент - «пацаны не извиняются», признался Золотарев. Хотя такое правило и действовало в некоторых регионах, к Казани оно не имело отношения. В сериал его добавили из драматургических соображений.

Секрет переснятой концовки Андрей Золотарев не стал раскрывать, изменилась ли переснятая концовка сериала.

«Мы пересняли многие сцены. Многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменилась ли концовка, лучше посмотреть целиком оригинальную серию. Это единственный способ получить удовольствие. Зачем пересказывать? Есть же кайф - сесть, посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие - зачем его портить?» - заявил сценарист.

Ранее Золотарев сообщил, что финальная серия сериала «Слово пацана» утекла в Сеть в сыром виде и назвал ее «недоделанным фаршем».

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