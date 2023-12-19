«Пацаны не извиняются». Драматургия или реальность сериала?

«История про „пацаны не извиняются“ в общем была в некоторых регионах, но не так ярко характерна для [описанных в сериале] времени и места. Поэтому мы прикрутили ее туда из драматургической необходимости - нам нужно было это сделать. Но большая часть того, что там есть, 98%, - реальные правила и условия, в которых эти люди находились», - признался он.

Вспомнить, кто именно предложил использовать фразу, Золотарев не смог и иронично добавил, что всегда приписывает себе то или иное успешное решение.

«Если работаешь в авторской группе - например, я и Жора Крыжовников , - если происходит что-то успешное, я всегда считаю, что это я. Это нормально, это такой естественный процесс. Он и называется соавторством, это так и работает», - сказал собеседник «360».

Золотарев обратил внимание на то, что выражение все же придумал вместе с Крыжовниковым. Но чтобы установить, от кого исходила идея, нужно поднимать всю переписку с режиссером проекта.