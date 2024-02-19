19 февраля 2024, 00:45

«Оппенгеймер» забрал семь премий BAFTA

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Фильм «Оппенгеймер», который вышел в 2023 году, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм». Об этом сообщили на сайте премии.

В общей сложности, кинокартина забрала семь наград из 13 номинаций. Статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» вручили режиссеру Кристоферу Нолану. Актер Киллиан Мерфи получил премию за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Также «Оппенгеймер» удостоили наград за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».

В январе кинокартина Кристофера Нолана получила пять премий «Золотой глобус». Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого считают «отцом атомной бомбы». Мировые сборы «Оппенгеймера» составили свыше 950 миллионов долларов.

Награды Фильмы Актеры
18 февраля 2024, 23:24
Любопытные киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», главную роль в котором сыграла актриса Ирина Муравьева. Об этом сообщил РБК.

Комедийная мелодрама Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» вышла на экраны в 1985 году. По сюжету сотрудница конструкторского бюро Надя Клюева в исполнении Ирины Муравьевой решила наладить личную жизнь. В этом ей помогает подруга Сусанна, роль которой досталась актрисе Татьяне Васильевой.

Первый киноляп зрители обнаружили во время разговора Нади с коллегой Люсей Виноградовой (актриса Лариса Удовиченко).

Сначала у нее были застегнуты все пуговицы на блузке, а в следующей сцене, когда она играла в настольный теннис, и цвет этого предмета гардероба изменился, и верхние пуговицы оказались расстегнутыми. После возвращения в рабочий кабинет блузка опять застегнута. Чуть позднее еще и кулон появился.

Другие неточности связаны со внезапно появившимися наушниками на шее у персонажа Александра Абдулова, временем года - в одних сценах осень, а в других уже зимний пейзаж за окном, а также цветами Миши Дятлова (Леонид Куравлев), спрятанными в ватман.

Ранее новый киноляп нашли в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главная героиня отправилась на Московский вокзал, чтобы купить незваному гостю билеты до Москвы, но оказалась в другом месте - в Центральных железнодорожных кассах.

Кино Фильмы История
16 февраля 2024, 02:38
Чертовщина с украшениями произошла на съемках «Мастера и Маргариты»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Столичный ювелир Катя Рабей создала украшения для новой экранизации романа «Мастер и Маргарита. Она поделилась мистическими историями со съемок фильма в беседе с изданием „Мослента“.

Столичный ювелир Катя Рабей создала украшения для новой экранизации романа «Мастер и Маргарита. Она поделилась мистическими историями со съемок фильма в беседе с изданием „Мослента“.

«Я слышала, что во время попыток любых экранизаций „Мастера и Маргариты“ обязательно происходила какая-то чертовщина. Так случилось и в этот раз», - сказала она.

По словам Рабей, с ее фотоаппарата исчезли все фотографии украшений, которые использовались в кинокартине. Ювелир хотела оставить их на память и не могла удалить сама.

«Видимо, Воланд захотел забрать не только сами украшения, но и любые упоминания о них», - предположила мастер.

Фильм «Мастер и Маргарита» снял режиссер Михаил Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Тиль, роль мастера досталась Евгению Цыганову, а Маргариты - Юлии Снигирь.

Картина стала самым кассовым в России и странах СНГ в выходные третий раз подряд, собрав в прокате порядка 1,5 миллиарда рублей.

Фильмы
14 февраля 2024, 06:24
Художник пригрозил уничтожить картины Пикассо, Рембрандта и Уорхола за смерть Ассанжа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Художник-концептуалист Андрей Молодкин собрал 16 шедевров мировой живописи, запер в сейфе с едким веществом и анонсировал акцию «Рубильник мертвеца». Он пригрозил уничтожить картины в случае смерти основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. О своем плане мужчина рассказал Sky News.

«Я считаю, что если что-то случилось и мы стерли какой-то шедевр, он будет стерт из истории - никто не узнает, что это было за произведение. <…> У нас есть вся документация, и мы все их сфотографировали», - объяснил организатор акции.

Он заявил, что спрятал в 29-тонном сейфе на юге Франции 16 картин. Среди них собственные работы Андрея Молодкина, полотна Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры и других. Общую стоимость содержимого художник оценил в 45 миллионов долларов. Их разложили по коробкам и поставили рядом с пневматическим насосом, который подсоединили к двум емкостям с едким кислотным порошком и реагентом, подключили ежедневно возобновляемый 24-часовой таймер.

Возможная экстрадиция Джулиана Ассанжа в США возмутила Андрея Молодкина. Он заявил, что с арестом журналиста свободу слова стали подавлять еще больше. Художник потребовал выпустить его. Проект поддержала жена заключенного Стелла Ассанж.

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме. Франция отказала ему в политическом убежище.

Джулиан Ассанж Картины Художники Франция
13 февраля 2024, 23:28
Поэты и музыканты выступят на фестивале документального кино «RT.Док. Время героев»
Читайте нас в: Google Новости
Выступления известных поэтов и музыкантов пройдет между показами фильмов в рамках II Международного фестиваля документального кино «RT.Док. Время героев». Новую программу организаторы представят зрителям во второй день мероприятия 24 февраля.

Но и день открытия фестиваля не обойдется без участия известных артистов. Специальным музыкальным гостем «RT.Док. Время героев» станет певица Юлия Чичерина.

«Мы не в первый раз выступаем на фестивале „RT.Док: Время героев“, в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни», - поделилась исполнительница.

Также на сцену выйдут поэты Антон Шагин и Александр Антипов, а композитор Игорь Скворцов представит свое новое произведение «Прощение».

Основная поэтическо-музыкальная программа пройдет во второй день фестиваля. Перед премьерным показом фильма, снятого депутатом Госдумы Марией Бутиной, «Свое женское дело» перед зрителями выступят поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская вместе с поэтом Анной Долгаревой прочтут стихи перед встречей гостей фестиваля с Владимиром Соловьевым, который выступит с программой «Россия сегодня - беседа о главном».

Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр со своей акустической программой.

«Наши ребята на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух», - заявил артист.

Музыкант также станет участником обсуждения «Как искусство вдохновляет на подвиги?» и выступит перед премьерным показом картины «Агитбригада», снятой генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой и режиссером Олегом Ненашевым.

На церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа «Зверобой», которая представит новую песню, написанную совместно с поэтом Анной Долгаревой специально для фестиваля «RT.Док: Время героев».

При поддержке Россотрудничества документальные фильмы одновременно покажут на площадках Русских домов в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции и Южной Осетии. В Москве фестиваль пройдет в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Вход на все показы бесплатный, но требуется предварительная регистрации на сайте мероприятия.

Кино Песни Фильмы Россия Фестивали Москва

Новости по теме