«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Рождество — праздник обретения человечеством надежды. Недаром в этот день примиряются (пусть даже на время) самые заклятые враги, люди прощают друг другу обиды и стремятся делать добро. «360» составил подборку того, что стоит посмотреть в праздничные дни в кино и дома.

Что посмотреть на Рождество в кинотеатре Холоп-2, 2023 год Картина с оригинальным названием «Холоп 2» продолжает историю первого фильма 2019 года. Главный герой, перевоспитанный в липовой деревне XIX века, вроде бы стал приличным человеком, однако не прочь примерить на себя роль судьи и подсунуть такое же испытание другим. Например, наглой девушке Кате.

В новом кино к уже знакомым персонажам, которых играют Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Александр Самойленко, присоединились Аглая Тарасова, Наталья Рогожкина и Кирилл Нагиев и другие актеры. Все они дружно старались рассказать историю «Укрощения строптивой» на новый лад.

Что посмотреть на Рождество с детьми Один дома, 1990 год Пожалуй, одна из лучших и нестареющих праздничных комедий, в которой прекрасно сочетаются юмор, приключения и доброта. Сообразительный Кевин МакКаллистер не только смог разделаться с грабителями, но и подарить настоящее Рождественское чудо своему странному старику-соседу. Как, впрочем, и себе самому.

Бойкий рыжий восьмилетка из дома на бульваре Линкольна стал другом детства уже нескольким поколениям. Все они, вместе со смехом, впитали истины о важности семьи, прощения и любви к ближним. Второй фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» еще раз закрепил этот эффект. А вот последующие ленты смотреть не стоит.

Химера, 2023 год Чудеса бывают не только сказочными и романтичными, но и с налетом мистики. Именно такова картина «Химера» совместного производства Италии, Франции и Швейцарии. История уносит зрителя в 80-е годы прошлого века. Молодой британский археолог с особенным даром оказывается втянут в аферу, и при этом ищет свою возлюбленную.

Главную роль сыграл Джош О’Коннор, который успел засветиться в «Докторе Кто» и «Отце Брауне». Также в фильме снялись Изабелла Росселлини и Альба Рорвахер - старшая сестра режиссера и соавтора сценария Аличе Рорвахер. «Химера» получила по две награды Каннского и Чикагского кинофестивалей, а также приз Европейской кинопремии.

Морозко, 1964 год Прекрасная история, снятая главным советским киносказочником Александром Роу. В принципе, это вечный сюжет «Золушки»: злые мачеха и старшая сводная сестра, отец-подкаблучник и не противящаяся злом насилию Настенька, самовлюбленный «принц» Иван, вдовий сын. А за волшебство отвечают Морозко, Старичок-боровичок и Баба-яга.

Однако эта сказка не замыкается только на чудесах: она также учит своих маленьких зрителей быть добрыми и честными, скромными, помогать старшим и не давать слабых в обиду. Только так и получается настоящее волшебство и победа добра над злом.

Бременские музыканты, 2023 год Сказка братьев Гримм сначала сделала карьеру в мультипликации, а теперь стала полнометражным кинофильмом. В ролях заявлены: звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Юлия Пересильд и другие.

Кинофильм попытался сыграть на том, за что зрители полюбили мультик. В историю вошли любовь Трубадура и Принцессы, Гениальный Сыщик и непревзойденная музыка Геннадия Гладкова. Однако то, как именно нынешние киноделы воспользовались наследием времен СССР, вызвало у критиков неоднозначную реакцию.

Реальная любовь, 2003 год Девять историй, которые причудливо переплетаются друг с другом и разрешаются в сочельник там же, где и начались - лондонском аэропорту Хитроу. Слоганом картины по праву стали слова Love Actually Is All Around - «Любовь вокруг нас». А лучше всего она проявляется именно в волшебное время Рождества.

Хью Грант и Лиам Нисон, Алан Рикман и Эмма Томпсон, Кира Найтли и Колин Ферт, а также другие, не менее замечательные актеры - все они играют главных героев, все равнозначны в одной общей истории чуда и новой надежды.

Гремлины, 1984 год Тех, кому хочется посмотреть рождественский ужастик, стоит вспомнить про «Гремлинов». Фильм не столько страшный, сколько смешной, а временами он кажется и вовсе милым. Совсем как тот зверек, которого принес заботливый отец в подарок сыну. Всего-то и надо было помнить три правила: не мочить, не кормить после полуночи и беречь от яркого света.

Правила были нарушены и жители маленького городка получили самое незабываемое Рождество в своей жизни. Главным героям пришлось вступить в схватку с настоящей бандой кровожадных пушистиков, а зрителям - с замиранием сердца наблюдать за развитием сюжета.

Гарри Поттер и философский камень, 2001 год Еще одна киносказка, которая заворожила уже несколько поколений. Именно первая часть эпопеи «мальчика, который выжил» стала прочно ассоциироваться с Рождеством. Возможно, всему причиной уникальная музыка оскароносного Джона Уильямса, который, кстати, также написал и знаменитый «Имперский марш» из «Звездных войн».

А еще сыграл свою роль тот факт, что первая часть «Гарри Поттера» еще не изобилует по-настоящему страшными эпизодами, как это будет в последних фильмах. При этом чудного и чудесного тут предостаточно, а зло еще не вступило в свою полную силу. Впрочем, и тогда, и позже его все равно победят храбрость, дружба, милосердие и любовь.

Разумеется, эта киноподборка - далеко не все рождественский фильмы, но перечислять их всех пришлось бы довольно долго. Но что бы не выбрал зритель, он почти наверняка будет искать истории, которые дарят надежду на лучшее. Ведь это именно то, о чем нам рассказывает чудо Рождества.

Классические фильмы на Рождество, которые стоит пересмотреть Обыкновенное чудо, 1978 год «Обыкновенное чудо» - одна из самых трогательных и волшебных отечественных киносказок. История, которую от скуки закрутил волшебник для своей жены, привела к ним на порог влюбленного медведя, отчаявшуюся принцессу, суетливых придворных, смешного короля и ушлого министра-администротора.

Прекрасный актерский ансамбль, невероятная музыка Геннадия Гладкова, искрометные диалоги, которые давно разошлись на цитаты - что еще нужно, чтобы вновь обрести надежду и понять, что любовь побеждает все? Ведь зло перед ним оказывается глупым и бессильным, а любые преграды и даже самое сильное колдовство, просто отступают.