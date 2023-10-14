Оперный марафон пройдет в московском концертном зале «Зарядье» в ноябре

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Финалисты конкурса #OperaCall, молодые режиссеры, представят зрителям творческое прочтение Сергея Рахманинова и «Иоланты» Петра Чайковского. Зрители услышат музыку ведущих симфонических оркестров и голоса главных оперных театров России.

«Алеко» Сергея Рахманинова сыграют 18 ноября в 14:00 в исполнении Государственного Кремлевского оркестра и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Солировать будут Дмитрий Орлов, Шота Чибиров, Галина Барош, Александра Ковалевич, а дирижером выступит Антон Гришанин.

Вечером этого же дня, в 19:00, оперу «Иоланта» Петра Чайковского представят солисты Сергей Скороходов, Александр Касьянов, Мария Баянкина, Полина Шамаева, Анастасия Белукова и Московский государственный симфонический оркестр и хоровой коллектив Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра России. Дирижером будет Иван Рудин.

Опера Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь» прозвучит в первом отделении в 13:00, а во втором - опера «Монна Ванна». Их представят Борис Жуков, Александр Попов, Сергей Писарев, Владимир Байков, Михаил Новиков, Ирина Поливанова, Василий Соколов, Кирилл Золочевский в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и хора Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра России. Дирижер - Антон Гришанин.

Заключительным этапом музыкального марафона станет «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова в 19:00 19 ноября. Солисты - Гелена Гаскарова, Хачатур Бадалян, Арсений Яковлев, Николай Казанский, Георгий Синаревский, Московский государственный симфонический оркестр и академический большой хор «Мастера хорового пения». Дирижирует Иван Рудин.

Творческий конкурс #OperaCall создал московский концертный зал «Зарядье» совместно с XXIII Международным фестивалем ArsLonga летом этого года. Участие в процессе принимали начинающие режиссеры музыкальных театров более чем из 12 регионов страны.

Ранее стало известно, что первый в городе виртуальный концертный зал открыли в Балашихе 13 октября.