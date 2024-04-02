Оперная певица Нина Чигирева умерла в Якутии

«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства. Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния», - написал он.

Ноев добавил, что якутская певица выступала на лучших мировых площадках и еще в студенческие годы стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки - престижного в СССР конкурса.

С 1987 года Нина Чигирева была ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутии). Тогда, по оценкам министра, и началась ее «полнокровная артистическая жизнь». Чигирева объездила полмира, преподавала в Высшей школе, о ней и ее творчестве сняли фильм из серии «Звезды Земли Олонхо».

Афанасий Ноев выразил соболезнования родным и близким певицы и отметил что память о ней останется в сердцах.

Накануне, 1 апреля, стало известно о смерти 81-летней советской и литовской певицы, актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте.