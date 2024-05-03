Ольгу Кабо отметили наградой «За труды в искусстве и культуре»

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В документе указано, что Кабо отмечена наградой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Актриса Московского театра у Никитских ворот Наталья Корецкая и музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова также удостоились награды президента.

Ольга Кабо родилась в Москве, обучалась в английской спецшколе. Она также посещала бальные танцы, художественную гимнастику и занималась музыкой. С 1980 по 1985 года поступила в Театр юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах.

Зрители знают Кабо по таким картинам, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго» и «Сильная слабая женщина». Сейчас она служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Ранее актриса назвала важное различие между российским и западным кинематографом. По ее словам, отечественные картины имеют душу.