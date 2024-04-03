Олешко не дали устроить вечер прощания с Ширвиндтом в Театре Сатиры

Олешко отметил, что предложил сменить концепцию события, то есть вместо спектакля 3 апреля организовать не просто вечер памяти Ширвиндта, но и прощание с постановкой.

Идея актера заключалась в том, чтобы на сцену вышли костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые всегда остаются за кулисами. Они бы рассказали смешные истории с репетиций, историю создания постановки, а также другие нюансы. На сцене бы висели сценические костюмы Ширвиндта, но руководство Театра Сатиры не поддержало инициативу актера.

«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», - написал Олешко.

Александра Ширвинда не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

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