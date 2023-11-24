24 ноября 2023, 12:24

Около 300 особо ценных документов исследовали участники архивного проекта в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В столичном Главархиве завершился первый этап образовательного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». В нем приняли участие 15 студентов, которые провели исследования приблизительно 300 документов об известных личностях в области медицины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь тезисы из этих исследований ребят будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса „уникальный“», - добавила она.

В рамках этого проекта старшеклассники и студенты колледжей овладели навыками работы с архивами, а также провели анализ оригинальных архивных записей, касающихся достижений ведущих медицинских деятелей.

Следующая группа учеников проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» приступит к работе с документами знаменитых студентов Императорского Московского университета, внесших весомый вклад в развитие российской индустрии театра и кино.

Годовой проект стартовал в сентябре прошлого года. Его организовали Главархив и Московский центр воспитательных практик.

Также столичный Главархив обнародовал исторические снимки с военного парада на Красной площади 1941 года.

Школьники Студенты Образование Москва 2023 Наука Анастасия Ракова
24 ноября 2023, 15:22
Ученики детских школ искусств Москвы получили около 27 тысяч наград за год
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград суммарно за этот год. Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - уточнил он.

В столице работают почти 150 творческих образовательных организаций, среди них школы и колледжи искусств для детей и институт музыки. Приблизительно 100 тысяч юных музыкантов обучаются там.

Каждый год свыше 50 тысяч учеников участвуют в более чем 15 тысячах мероприятий. Только за этот учебный год 35 тысяч юных деятелей искусства поборолись за первенство в турнирах и фестивалях.

Кроме того, за 2023-й конкурсанты заработали свыше 16 тысяч наград регионального и всероссийского уровня, а еще приблизительно 10,8 тысячи - международного.

Так, ученики музыкальной школы № 76 в начале лета играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова стали лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы - второй. А их учительницу Екатерину Липс признали по итогам конкурса лучшим преподавателем.

В начале осени ученик специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в Италии в городе Сереньо.

Ранее стало известно, что баянисты из Одинцова выступят на гала-концерте форума «Россия» 25 ноября.

Школы Музыка Школьники Сергей Собянин Москва 2023
24 ноября 2023, 11:03
Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Реставрация прошла в знаковых павильонах ВДНХ. Среди них - № 1 «Центральный» («Главный»), № 5 «Физика» («Ударный труд»), № 11 «Металлургия» («Металлы»), № 30 «Микробиология» и многие другие.

Реставрационные работы также затронули Главный, Северный и Южный входы ВДНХ, 14 фонтанов Центральной аллеи, а также фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

Обновление крупнейшего в мире выставочного комплекса началась в 2014 году. Жители смогут выразить свое мнение и отдать голос за любимые отреставрированные объекты культурного наследия на портале «Активный гражданин».

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. По его мнению, она стала способом сохранить исторический облик столицы.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
23 ноября 2023, 12:00
Почти 200 тысяч человек посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Почти 200 тысяч человек в 2023 году посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы в рамках познавательных акций «Единый день открытых дверей». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», - отметила заммэра.

Наибольшую популярность приобрел день открытых дверей 26 августа, который привлек внимание свыше 49 тысяч посетителей. В этот день около двух тысяч человек решили записаться на занятия в кружки и различные секции.

Последнее мероприятие акции состоялось 4 ноября. Она прошло по 280 адресам по всему городу и собрало более 37,7 тысячи москвичей.

За год рекордное количество посетителей привлекли такие культурные площадки, как «ЗИЛ», «Москворечье», «Зеленоград» и Дом культуры «Капотня».

Впервые идею единого дня открытых дверей реализовали в 2017 году. Акцию запустили для того, чтобы привлечь внимание горожан к культурным центрам и библиотекам города.

Ранее концерт к 75-летию Дворца культуры «Апрелевка» прошел в Наро-Фоминске. В рамках мероприятия разыграли билеты на мюзикл «Щелкунчик».

Музеи Москва 2023
22 ноября 2023, 16:11
Штраф, надзор или статья. Что ждет певца Шарлота в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Скандально известный в узких кругах 24-летний певец Шарлот вернулся в Россию. Исполнителя сразу задержали, после чего он извинился за то, что ранее сжег свой российский паспорт. Это, кстати, обойдется молодому человеку лишь в пару сотен рублей штрафа. А вот как правоохранительные органы оценят другие «перфомансы» музыканта, которые тот устраивал за границей, — большой вопрос.

Правда, выяснилось, что медкомиссия самарского военкомата обнаружила у певца продольное плоскостопие третьей степени. Освидетельствование Шарлот прошел подозрительно поздно - в этом году, как раз перед отлетом в Ереван, рассказал Telegram-канал Mash. Кстати, свой военный билет вместе с фото главы РПЦ он прибил к распятию.

Пиар, еще пиар Певец покинул Россию летом этого года и остановился в Армении. Он успел записать несколько аляповатых песен, где уничижительно отзывался о своей стране, в том числе пародию на гимн со словами: «Россися священная ВАЗ собирала, немного прибитая наша страна. Могучая моль, дурная отрава, ваше похмелье на все времена».

Отец Шарлота рассказал «360», что пытался образумить сына , но потом перестал с ним общаться и даже не знал, что он возвращается в Россию. У певца также есть брат-близнец Виталий и сестра. Мать оставила семью, когда дети были еще дошкольниками.

Перед возвращением Шарлот обратился к фанатам и друзьям с просьбой «накидать денег» на билет домой. Также он вызвал на музыкальную дуэль исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman, и предложил ему помериться голосовыми диапазонами, мастерством игры на фортепиано и сочинительстве музыки.

Но многие поклонники сомневались, что певец рискнет вернуться в Россию. Помимо сомнительных видео, песенок и высказываний, 25-летний Шарлот не служил в армии. Логично, что после громкого скандала с Даней Милохиным возвращенцем могут заинтересоваться военкомы.

Удивительно, но такой послужной список не показался певцу чем-то предосудительным, когда он объявил, что возвращается, так как «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре». Тем более что новый альбом готов, осталось только записать его на профессиональной студии. Пиар удался на всю страну.

«Если же в его действиях, которые он проводил публично, записывал на видео и распространял в соцсетях, следователи усмотрят дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, Шарлоту грозит очень серьезная статья. По ней уже выработана судебная практика и можно получить от семи лет лишения свободы», - добавила Ярмуш.

Она отметила, что-то же касается оскорбления чувств верующих. В ином случае сожженный паспорт и гадости, которые наговорил певец, будут стоить ему лишь ответственности за мелкое хулиганство. Однако в дальнейшем молодому человеку обеспечено пристальное внимание властей.

Видео с извинениями певца выложила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Шарлот исполнил про нее песню, где зарифмовал фамилию общественницы со «старой козюлиной». Также он пел нелестные куплеты в адрес главы РПЦ патриарха Кирилла.

Шарлот вернулся в Россию Вопреки всем ожиданиям Эдуард Шарлот все-таки прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Исполнителя, который летом публично сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации и просил украинские власти обеспечить ему проезд в Киев, предсказуемо задержали в аэропорту Пулково.

Полицейские точно знали, когда ждать певца: в соцсетях он выложил фото своего билета с указанием рейса и времени прибытия. В отделении Шарлот традиционно косноязычно извинился: заявил об «осечке в понимании происходящего», что «был ошибочно помешан на ложной информации». И с улыбкой заключил: «Я больше так не буду».

Что грозит Шарлоту Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш напомнила в разговоре с «360», что умышленная порча паспорта относится к административным правонарушениям. Согласно статье 19.16 КоАП , наказание за это - штраф от 100 до 300 рублей.

Адвокат уточнила, что после того, как штраф за испорченный паспорт заплачен, певец мог законно получить новый документ в любом органе, который может повторно его выдать. Например, в российском консульстве за рубежом. Ведь Шарлот все еще остается россиянином.

Штрафы Россия Музыка Екатерина Мизулина

Новости по теме