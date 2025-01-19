Оккультно-феминистский «Носферату»: пришествие женщины-тьмы

Рассказать о сериале «Твин Пикс» в одной статье невозможно. Бессмысленно, я бы сказал, даже пытаться. Неслучайно, когда через 25 лет после второго вышел третий сезон, мы с поклонниками автора сериала Дэвида Линча — философами, режиссерами — пошагово разбирали каждый эпизод.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды.

Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами.

Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя.

И тут опять же нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только четыре. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

Всегда важно помнить, что Фрост был тем человеком, который создавал культовый сериал вместе с Линчем. Об этом подчас забывают даже поклонники. Можно ли говорить, что «Твин Пикс» - это только Дэвид Линч? Нет, конечно. В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя. И тут, опять же, нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только 4. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус заключается в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ведь «Твин Пикс» (можно перевести как «пики-близнецы») - это история о двойственности мира, и внешнего, и внутреннего. Это можно и нужно трактовать с мистической, эзотерической точки зрения. У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер). В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная. Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешано масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой - продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях.

Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс».

Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.