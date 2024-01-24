Оказавшийся под угрозой отмены концерт Арбениной во Владивостоке все же состоится

В комментариях к записям в канале губернатора Пермского края Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить выступление Арбениной. МЦУ Владивостока ответил обратившемуся. По его данным, в администрацию поступило два обращения через интернет-приемную с запросом об отмене концерта артистки.

«Концерт Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ проводятся в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется. Благодарим за обращение», - указали в центре.

В МЦУ добавили , что Диана Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность ее группы не запрещена, а ее репертуар соответствует цензуре.

Выступление Арбениной во Владивостоке планируется 27 февраля. О том, что концерт под угрозой отмены , стало известно 19 января. Городские власти попросили организаторов не проводить мероприятие.