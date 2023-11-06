Очередной киноляп нашли в «Служебном романе»

Киноляп можно заметить во второй серии на 43-й минуте. Героиня Немоляевой - сотрудница статистического учреждения Ольга Петровна Рыжова - идет на электричку. За кадром звучат стихи Беллы Ахмадулиной. По сюжету идет дождь, и Рыжова держит в руках раскрытый зонт.

Метаморфозы происходят с ручкой зантика. Сначала она белая и круглая. В следующем кадре, когда Ольга поднимается на мост, ручка у нее в руках уже продолговатой формы.

Небольшой киноляп также связан с секретаршей Верочкой. В одном сюжете ее ногти яркого красного цвета, в другом - лака на ногтях нет. Недосмотр режиссера можно заметить через час и 12 минут от начала первой серии.