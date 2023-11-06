06 ноября 2023, 05:03

Очередной киноляп нашли в «Служебном романе»

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Очередной киноляп обнаружили журналисты РБК в киноленте Эльдара Рязанова «Служебный роман». С зонтиком героини Светланы Немоляевой происходят странные метаморфозы.

Киноляп можно заметить во второй серии на 43-й минуте. Героиня Немоляевой - сотрудница статистического учреждения Ольга Петровна Рыжова - идет на электричку. За кадром звучат стихи Беллы Ахмадулиной. По сюжету идет дождь, и Рыжова держит в руках раскрытый зонт.

Метаморфозы происходят с ручкой зантика. Сначала она белая и круглая. В следующем кадре, когда Ольга поднимается на мост, ручка у нее в руках уже продолговатой формы.

Небольшой киноляп также связан с секретаршей Верочкой. В одном сюжете ее ногти яркого красного цвета, в другом - лака на ногтях нет. Недосмотр режиссера можно заметить через час и 12 минут от начала первой серии.

Кино Фильмы
05 ноября 2023, 08:12
Итальянские археологи обнаружили клад с тысячами древнеримских монет
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Подводные археологи обнаружили у северо-восточного побережья Сардинии огромный клад с римскими монетами. Об этом заявила пресс-служба министерства Культуры Италии.

Специалисты раскопали от 30 до 500 бронзовых монет, датирующихся IV веком нашей эры. Археологи сравнивают находку с кладом монет «фоллис» в Британии, найденным в 2013 году и содержащим почти 23 тысячи артефактов.

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», - указали в ведомстве.

Помимо монет специалисты нашли амфоры из Африки и Востока. Обнаружить клад удалось благодаря внимательному итальянцу, который обратил внимание на металлические предметы около берега и сообщил об этом археологам.

Ранее на археологических раскопках в Германии специалисты нашли редкий протез конечности. В нем сохранились остатки костей, конструкция закреплялась на руке с помощью кожаных ремней.

Италия Археология
04 ноября 2023, 10:51
Патриарх Кирилл показал подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери
РИА «Новости»
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Подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченным, нашли. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он представил оригинал в Успенском соборе Московского Кремля, написало РИА «Новости».

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного <…> перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», - сказал священнослужитель.

Он добавил, что это событие можно отвести к историческим, а образ Богородицы является национальной святыней. Икона Казанской Божией Матери - одна из самых почитаемых в Русской православной церкви.

Церковную реликвию обнаружили в 1579 году в Казани на пепелище после крупного пожара. Считается, что десятилетняя девочка Матрона помогла обрести икону, которая была завернута в ткань и была как новая. С обретением иконы начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. Образ также сопровождал ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

Икону похитили в 1904 году вместе с образом Спасителя - обе святыни были богато украшены драгоценностями. Злоумышленника вскоре поймали, им оказался молодой крестьянин.

Мужчина вины не признал, но его арестовали. По версии следствия, злоумышленник сжег иконы в печи. Хотя было еще два предположения: крестьянин продал чудотворную икону Богородицы старообрядцам или вообще похитил ее копию.

День Казанской иконы Божией Матери отмечают 4 ноября. Накануне святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

День народного единства также отмечают 4 ноября. Президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского - великого князя сегодня почитают как святого, потому что он думал, как сохранить русский народ.

Праздники Религия
04 ноября 2023, 04:18
Желающие попасть на «Щелкунчика» собрались в многочасовую очередь у Большого театра
РИА «Новости»
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В столице у Большого театра возникла большая очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик». Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

В сюжете отметили, что охранники учреждения регулируют потоки людей. Гостям выдают браслеты, закрепляющие место на пути в кассы. Число потенциальных покупателей билетов увеличивалось в течение дня, некоторые пришли к зданию театра с самого утра, чтобы вовремя приобрести пропуск.

Ранее солист балета Геннадий Янин рассказал, что перекупщики и спекулянты продолжают создавать проблемы Большому театру , несмотря на продолжительную борьбу.

Он рассказал, что схема предварительной продажи в учреждении достаточно сложная, поэтому некоторые люди обращаются к перекупщикам, которые отдают билеты в пять или семь раз дороже их изначальной стоимости. Несмотря на это, желающие все равно попадают на долгожданные спектакли, в залах не бывает свободных мест.

Театры Москва 2023
03 ноября 2023, 13:07
Главархив Москвы и ГИТИС расскажут об истории вуза
Сайт мэра и правительства Москвы
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Главархив Москвы и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) выпустят совместный подкаст «ГИТИС говорит». Он будет посвящен истории университета, который отмечает свое 145-летие, а также развитию театрального образования в столице с 1878 года и до настоящего момента. О нем рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

В подкасте используют документы, хранящиеся в Главархиве, а также монографии историков театра. В записи примут участие студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа, а также историки архивного управления.

«В Год педагога и наставника мы уделяем особое внимание проектам, посвященным образованию. Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня», - отметила Ракова.

Эпизоды подкаста начнут выходить в ноябре на платформах «Яндекс Музыка» и Mave, в социальной сети «ВКонтакте» и на других популярных сервисах.

История отечественного театрального образования будет представлена через рассказ о творчестве и педагогической деятельности выпускников и преподавателей ГИТИСа, таких как Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Ольга Книппер-Чехова и другие.

Этот подкаст станет вторым проектом Главархива подобного рода. Первый подкаст, «Голоса Победы», был посвящен Великой Отечественной войне и выходил еженедельно в течение года.

Ранее выставку в честь 90-летия режиссера Захарова открыли в Москве в РОСИЗО. В открытии приняли участие ГИТИС и Бахрушинский музей.

Вузы Театры Москва 2023 Анастасия Ракова

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