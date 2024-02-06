06 февраля 2024, 10:54

Образы Арктики из стекла и кости: новая выставка в Строгановке

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5 февраля в Выставочном зале РГХПУ им. С.Г. Строганова открылась выставка кросс-культурного проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». Проект организован при поддержке компании «Норникель» и посвящен исследованиям российской Арктики за последние 400 лет.

Студент Матвей Чернодубов подтверждает: «Тема Крайнего Севера очень вдохновляющая. Все работы, представленные здесь, просто шикарные. Например, скульптуры очень непосредственные, честные, у них такие декоративные формы и интересные приемы стилизации. Я в восторге!».

В рамках проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» организованы не только несколько выставок, но и большая просветительская программа - лекции и мастер-классы проходят также в трех локациях.

Площадка в Государственном Дарвиновском музее откроет свои двери для гостей уже 13 февраля.

«В этом зале представлены проекты наших студентов и педагогов на арктическую тему. Например, проект портовой зоны в Диксоне», – рассказал Кирилл Гаврилин. «Наши молодые проектировщики, прежде чем подготовили к защите свои проекты, конечно, исследовали их. Исследовали логистику, население, экономические и климатические условия».

«В последнее время тема Арктики очень популярна, и наши студенты часто затрагивают ее в своих курсовых и дипломных работах» – признается директор музея РГХПУ им. С.Г. Строганова Марина Зиновеева. «А мы, как ВУЗ, который готовит художников в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, стараемся, чтобы студенты лучше почувствовали и узнали нашу страну и принимали активное участие в её возрождении и создании чего-то нового в Арктике».

«Удивительная выставка!» – поделилась впечатлениями студентка 1 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Надежда Никифорова. «Здесь прослеживается интересный обмен между искусством коренных жителей, которые учились когда-то в нашем вузе по обмену, и взглядом профессиональных художников. Меня как скульптора впечатлила работа северных мастеров по кости – такие пластичные у них олени, люди. В общем, все очень красиво и завораживает».

Гости выставки смогли увидеть произведения искусства из металла, дерева, кости, кожи и меха в традиции художественных ремесел коренных народов. А исследования арктических городов и поселений породили у молодежи ряд смелых экспериментов в направлении эко-дизайна.

Экспозиция проекта включает в себя несколько площадок: РГХПУ им. С.Г. Строганова, Дарвиновский музей и парк «Зарядье».

«Разница между площадками, искусством, которое на них представлено, и задачами, которые решает каждая площадка, – очень классная и правильная. Она дает человеку возможность подумать», – уверена начальник управления научно-просветительских проектов парка «Зарядье» Елена Войцеховская.

В зале РГХПУ им. С.Г. Строганова организаторы представили работы студентов и выпускников кафедр «Художественная керамика», «Искусство графики», «Средовой дизайн» и «Дизайн интерьера», а также региональных филиалов вуза.

«Экспозицию в Строгановке можно охарактеризовать темой диалога», – отмечает куратор проекта, заведующий кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук РГХПУ имени С.Г. Строганова Кирилл Гаврилин. «Это диалог студентов и выпускников Строгановского университета всех поколений. А также это «рукопожатие» от старшего поколения, потому что в зале представлены работы выдающихся мастеров Ватагина, Петрова-Камчатского, Мирошникова и многих других. Всех тех, кто провел свою жизнь в экспедициях и посвятил её бесконечным открытиям».

Выставки Музеи Художники Арктика Студенты
05 февраля 2024, 15:18
Власти Владивостока не стали отменять концерт Орбакайте
РИА «Новости»
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Власти Владивостока в ответ на призывы отменить концерт певицы Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам сделает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие с участием Орбакайте во Владивостоке запланировали на 19 марта. Один из пользователей Сети призвал отменить выступление, а другой юзер назвал певицу «предательницей». Мэрия Владивостока в ответ объяснила, что администрация города согласовывает только публичные мероприятия.

«Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - отметили власти.

В мэрии также напомнили, что Орбакайте не является иностранным агентом, а ее творческий репертуар соответствует законодательству. Сейчас билеты на концерт можно приобрести онлайн.

В январе активисты выступили за отмену концерта Орбакайте в Благовещенске. Общественники напомнили, что певица является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины.

Концерты Музыка Владивосток
04 февраля 2024, 03:15
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили после жалоб активистов в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле после жалоб общественных активистов отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Об этом написало издание 76.ru.

Спектакль должен был пройти 25 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала постановку перенесли на 26 февраля, а после и вовсе отменили. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

По данным издания, спектакль отменили после обращений общественных активистов. Один из них, Сергей Казанский, написал письма с требованием губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Министерство культуры и другие инстанции. Общественник указал, что исполнители главных ролей Серебряков и Раппопорт живут за границей, выступают протии СВО, при этом продолжают зарабатывать в России.

«В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», - добавил Казанский.

В областном Министерстве культуры сообщили, что приняли решение отменить показ спектакля «с учетом общественного мнения».

В январе в Улан-Уде отменили концерт Кристины Орбакайте , запланированный на март 2024 года. Власти Бурятии приняли такое решение после жалобы Общественной палаты республики и организации ветеранов «Боевое братство».

Россия Спектакль Актеры
03 февраля 2024, 03:53
Режиссер перечислил переснятые сцены в «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников признался, что команда переснимала отдельные сцены, начиная уже с первой серии, а эпизоды с Айгуль и Маратом сняли в последний момент. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

Крыжовников отметил, что в первой серии пересняли разговор Искандера и Андрея в туалете.

«В пятую серию мы досняли большой кусок в школе - как он с ней по-татарски говорит, конфету приносит. Потому что до этого был один поцелуй, и сразу наступал следующий день», - объяснил он.

В тот момент команда проекта решила расширить линию влюбленных. По мнению режиссера, переписывание сцен считается нормальным явлением, поэтому что профессионалы должны быть к этому готовы.

Крыжовников также объяснил, почему пересняли финальную серию. По его словам, в ней убрали сцену в бане, которая не уложилась в хронометраж.

Ранее генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что телеканал окажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18 » , без цензуры. Точную дату премьеры он не назвал.

Сериалы Кино Премьеры Россия Актеры
02 февраля 2024, 18:00
Рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли
РИА «Новости»
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Популярный рок-фестиваль «Нашествие», который планировали провести в 2024 году, перенесли на следующий год по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«Мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в 25-летие, но обеспечение безопасности для персонала, артистов и гостей стало невыполнимой задачей», - сообщила команда «Нашествия».

Организаторы добавили, что решение стало тяжелым, однако в текущих условиях оно неизбежно.

«Мы уверены, что оно наилучшее и отвечает интересам всех участников фестиваля. Благодарим нашу публику за понимание в этот непростой период, поддержку и терпение», - добавили в пресс-службе.

В последний раз фестиваль проводили в 2019 году. В 2020 и 2021 годах «Нашествие» отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2022 году - без объяснения причин. Концерт «Нашествие-2023» в Калужской области переносили на 2024 год.

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