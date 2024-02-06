Образы Арктики из стекла и кости: новая выставка в Строгановке

Студент Матвей Чернодубов подтверждает: «Тема Крайнего Севера очень вдохновляющая. Все работы, представленные здесь, просто шикарные. Например, скульптуры очень непосредственные, честные, у них такие декоративные формы и интересные приемы стилизации. Я в восторге!».

В рамках проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» организованы не только несколько выставок, но и большая просветительская программа - лекции и мастер-классы проходят также в трех локациях.

Площадка в Государственном Дарвиновском музее откроет свои двери для гостей уже 13 февраля.

«В этом зале представлены проекты наших студентов и педагогов на арктическую тему. Например, проект портовой зоны в Диксоне», – рассказал Кирилл Гаврилин. «Наши молодые проектировщики, прежде чем подготовили к защите свои проекты, конечно, исследовали их. Исследовали логистику, население, экономические и климатические условия».

«В последнее время тема Арктики очень популярна, и наши студенты часто затрагивают ее в своих курсовых и дипломных работах» – признается директор музея РГХПУ им. С.Г. Строганова Марина Зиновеева. «А мы, как ВУЗ, который готовит художников в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, стараемся, чтобы студенты лучше почувствовали и узнали нашу страну и принимали активное участие в её возрождении и создании чего-то нового в Арктике».

«Удивительная выставка!» – поделилась впечатлениями студентка 1 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Надежда Никифорова. «Здесь прослеживается интересный обмен между искусством коренных жителей, которые учились когда-то в нашем вузе по обмену, и взглядом профессиональных художников. Меня как скульптора впечатлила работа северных мастеров по кости – такие пластичные у них олени, люди. В общем, все очень красиво и завораживает».

Гости выставки смогли увидеть произведения искусства из металла, дерева, кости, кожи и меха в традиции художественных ремесел коренных народов. А исследования арктических городов и поселений породили у молодежи ряд смелых экспериментов в направлении эко-дизайна.

Экспозиция проекта включает в себя несколько площадок: РГХПУ им. С.Г. Строганова, Дарвиновский музей и парк «Зарядье».

«Разница между площадками, искусством, которое на них представлено, и задачами, которые решает каждая площадка, – очень классная и правильная. Она дает человеку возможность подумать», – уверена начальник управления научно-просветительских проектов парка «Зарядье» Елена Войцеховская.

В зале РГХПУ им. С.Г. Строганова организаторы представили работы студентов и выпускников кафедр «Художественная керамика», «Искусство графики», «Средовой дизайн» и «Дизайн интерьера», а также региональных филиалов вуза.

«Экспозицию в Строгановке можно охарактеризовать темой диалога», – отмечает куратор проекта, заведующий кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук РГХПУ имени С.Г. Строганова Кирилл Гаврилин. «Это диалог студентов и выпускников Строгановского университета всех поколений. А также это «рукопожатие» от старшего поколения, потому что в зале представлены работы выдающихся мастеров Ватагина, Петрова-Камчатского, Мирошникова и многих других. Всех тех, кто провел свою жизнь в экспедициях и посвятил её бесконечным открытиям».