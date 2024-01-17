НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана»

«Опубликованная в СМИ информация о том, что показ сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“ отменен на НТВ, не соответствует действительности. Телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова состоится весной», - отметили в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы перенесли на НТВ. Премьера должна была состояться 22 января, однако недавно точные сроки убрали со всех ресурсов телеканала.

Российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Первое место в списке занял сериал «Слово пацана». Позже режиссер Жора Крыжовников намекнул на продолжение проекта.

Актер Александр Самойленко - младший, исполнивший роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала.