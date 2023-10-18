Новый сезон инклюзивных экскурсий откроют в музеях Москвы

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«В рамках проекта „Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы“ в мероприятиях приняли участие уже более 700 человек. Каждый раз программа проекта адаптируется под различные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями», - рассказал глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

Первая экскурсия состоится 19 октября 2023 года в музее-усадьбе «Люблино». Следующую запланировали на 16 ноября в музее-заповеднике «Царицыно» для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Экскурсия в Музее русского импрессионизма пройдет 21 ноября.

Ссылки для регистрации откроются за неделю до начала каждого мероприятия.

Подобные экскурсии стали проводить в Москве шесть лет назад, чтобы познакомить людей с особенностями здоровья с разнообразием культурных площадок столицы.

Ранее экскурсию для молодежи провели на производстве упаковки в Лобне.