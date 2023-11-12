Новый киноляп нашли в фильме «Титаник»

В одной из сцен у героя Леонардо Ди Каприо - Джека - происходят странности с одеждой. Это можно заметить в эпизоде, когда молодой человек прикован к трубе, а Роза пытается его освободить. Круизный лайнер тогда уже получил пробоину и начал тонуть.

Видно, что на Джеке надеты брюки на подтяжках и рубашка. На моменте, когда девушка смогла его освободить, оператор навел камеру на главного героя. И здесь уже видно, что подтяжки исчезают. Поклонники ленты предположили, что дубли сцены могли снимать в разное время.

Ранее зрители нашли сразу три коноляпа в советском фильме «Кавказская пленница». Причем все они оказались в одной сцене, когда герой Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы ведут себя странно.