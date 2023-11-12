Новый киноляп нашли в фильме «Титаник»
Поклонники художественного фильма «Титаник» обнаружили новый киноляп. В этот раз они указали на метаморфозы с одеждой героя Леонардо Ди Каприо, сообщил РБК.
В одной из сцен у героя Леонардо Ди Каприо - Джека - происходят странности с одеждой. Это можно заметить в эпизоде, когда молодой человек прикован к трубе, а Роза пытается его освободить. Круизный лайнер тогда уже получил пробоину и начал тонуть.
Видно, что на Джеке надеты брюки на подтяжках и рубашка. На моменте, когда девушка смогла его освободить, оператор навел камеру на главного героя. И здесь уже видно, что подтяжки исчезают. Поклонники ленты предположили, что дубли сцены могли снимать в разное время.
Ранее зрители нашли сразу три коноляпа в советском фильме «Кавказская пленница». Причем все они оказались в одной сцене, когда герой Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы ведут себя странно.