Новый киноляп нашли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

В первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» зрители нашли киноляп. Он оказался связан с неожиданным появлением шляпы у сыгравшего Арамиса актера Игоря Старыгина. Это можно увидеть после драки мушкетеров с гвардейцами кардинала, сообщил РБК.

В конце первой серии Д’Артаньян встречается с Атосом, Партосом и Арамисом для дуэли. В это время их находят гвардейцы кардинала и завязывается драка. Главные герои объединившись, прогоняют противников.

После этого Арамис поет песню и после финальной строчки идет обниматься с Атосом и Партосом. В этот момент всех троих показали в шляпах, хотя у героя Старыгина не было времени, чтобы ее надеть.

Это не первый киноляп, который привлек внимание поклонников советского фильма об Д’Артаньяна. В одном из эпизодов у героя актера Михаила Боярского странным образом перемещаются сапоги с одной ноги на другую.