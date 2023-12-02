Непослушный платок и «волшебная» сумка. Киноляпы нашли в фильме «Москва слезам не верит»

Один из ляпов - «магическая» сумка с продуктами, где яства появляются сами по себе. Несостыковки нашли сразу в трех сценах: сначала героиня Катерина покупает еду в магазине, а потом встречает Гошу у своего подъезда. Молодой человек забирает у героини продукты и далее они вместе возвращаются домой.

В каждой сцене показывают разный набор покупок. В универсаме женщина набирает в тележку соленья и варенья, у подъезда ее сумка превратилась в авоську с картошкой и луком, а в квартире из пакета достали целый новогодний стол: фрукты, овощи, помидоры и даже апельсины.

Еще одним ляпом зрители посчитали платок главной героини на пикнике. Каждую сцену он был завязан по-разному. Сначала в строгий пионерский узел, а потом небрежно висел на шее.

Ранее три ошибки нашли в советском фильме «Кавказская пленница». Некоторые предметы в кадре вели себя странно.