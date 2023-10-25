Неизвестный эскиз обнаружили при реставрации картины в Музее Победы в Москве
В Музее Победы в Москве отреставрировали картину «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина. В ходе работ обнаружили неизвестный эскиз. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец рассказала, что в процессе реставрации специалисты музея нашли эскиз к известной картине Тужилина. Когда с оборота экспоната сняли лист оргалита, который защищает холст, оказалось, что этот лист - эскиз к произведению искусства.
«Таким образом, в фондах Музея Победы теперь две работы художника, отражающие творческий процесс и позволяющие сопоставить авторский замысел и результат», - добавила она.
Николай Тужилин написал живописное полотно размером 70×62 сантиметров в 1971 году. На нем нарисовала молодая девушка с ребенком на руках на фоне военного пейзажа. Она стала символом и собирательным образом матерей военного времени.
В Музей Победы «Мать 1941 год» попала в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России. Она экспонировалась в этом году в Музее Победы в рамках выставки «Утраченное детство».
Николай Терентьевич Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы хранят в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победе. Кроме того, их можно найти в частных собраниях и коллекциях России, Канады, Японии, США, Италии, Болгарии.
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