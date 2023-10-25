Неизвестный эскиз обнаружили при реставрации картины в Музее Победы в Москве

Главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец рассказала, что в процессе реставрации специалисты музея нашли эскиз к известной картине Тужилина. Когда с оборота экспоната сняли лист оргалита, который защищает холст, оказалось, что этот лист - эскиз к произведению искусства.

«Таким образом, в фондах Музея Победы теперь две работы художника, отражающие творческий процесс и позволяющие сопоставить авторский замысел и результат», - добавила она.

Николай Тужилин написал живописное полотно размером 70×62 сантиметров в 1971 году. На нем нарисовала молодая девушка с ребенком на руках на фоне военного пейзажа. Она стала символом и собирательным образом матерей военного времени.

В Музей Победы «Мать 1941 год» попала в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России. Она экспонировалась в этом году в Музее Победы в рамках выставки «Утраченное детство».

Николай Терентьевич Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы хранят в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победе. Кроме того, их можно найти в частных собраниях и коллекциях России, Канады, Японии, США, Италии, Болгарии.

Ранее стало известно, что выставку картин крымских художников открыли в галерее в Жуковском.