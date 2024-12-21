21 декабря 2024, 02:49

Неизвестное полотно нашли под портретом на выставке Петрова-Водкина в Петербурге

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Посетитель галереи в Петербурге, где проходит выставка Петрова-Водкина, сделал неожиданное открытие. Под портретом дочери художника Елены он обнаружил неизвестный натюрморт, сообщило издание Gazeta.SPb.

«Работу передали в центр художественной экспертизы для проведения рентгеновского исследования», - отметили в публикации После проведения экспертизы стало известно, что первоначально на холсте был изображен натюрморт с рыбой, написанный в 1922 году. По задумке художника, композиция была горизонтальной.

Выставку, посвященную творчеству Кузьмы Петрова-Водкина, открыли в Петербурге во второй половине ноября. Она будет работать до середины марта 2025 года.

Ранее во время реставрации картины «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина обнаружили неизвестный эскиз. Уникальную находку сделали в Музее Победы в Москве.

Санкт-Петербург Выставки Художники
18 декабря 2024, 04:07
Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар»
Unsplash
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За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин. Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин.

Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 кинолент. Среди них «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна из Дании, «Универсальный язык» Мэттью Ранкина из Канады, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса из Бразилии, «Прикосновение» Бальтасара Кормакура из Исландии и «Эмилия Перес» Жака Одиара из Франции.

В шорт-лист категории «Оригинальная музыка» попали 20 композиций, среди которых «Битлджус Битлджус» , «Комната по соседству» и «Головоломка 2», в номинации «Оригинальная песня» - 15 композиций, в том числе Forbidden Road Робби Уильямса из фильма «Быть лучше» (Better Man).

Церемония награждения пройдет 2 марта 2025 года. В качестве ведущего выступит американский комик Конан О’Брайен.

Лучшим фильмом в 2024 году стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Он получил призы в семи номинациях, в том числе за режиссуру и операторскую работу.

США Кино Фильмы Музыка конкурсы Премия «Оскар»
16 декабря 2024, 11:59
Поврежденную вандалом картину Репина вернули в Третьяковку после реставрации
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Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в 2018 году была повреждена вандалом, после реставрации вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова.

Минкультуры РФ Третьяковская галерея
13 декабря 2024, 09:40
Героями просветительского проекта о джазе стали артисты из Москвы и Подмосковья
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Участники джазового фестиваля во Фрязине стали героями нового просветительского мультимедийного проекта о музыке. Он объединил как начинающих джазменов, так и признанных мастеров сцены, сообщило РИАМО.

Авторы спецпроекта исследовали историю джаза и его влияние на эмоциональное состояние, а опытные музыканты рассказали, как познакомились с направлением, поделились советами и развеяли популярные мифы.

«Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности - расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Народный артист России композитор Рашид Калимуллин заявил, что вокруг джаза по-прежнему существует много предрассудков и заблуждений.

«Проекты, направленные на популяризацию музыки, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция», - отметил он.

Всего в фестивале, состоявшемся 6 ноября, приняли участие более 100 юных джазменов от семи до 21 года. Мероприятие помогла реализовать программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Соорганизаторами выступили администрация Фрязина и Союз композиторов Евразии.

Россия Музыка Фрязино Газпром нефть
12 декабря 2024, 19:19
Выставка «Пространства Андрея Васнецова» пройдет в Российской академии художеств
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Российская академия художеств проведет выставку «Пространства Андрея Васнецова», посвященную 100-летию со дня рождения народного художника СССР, академика и члена Президиума РАХ. Гости смогут увидеть произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски автора из частных коллекций. Многие из этих работ покажут впервые.

Отдельный раздел выставки посвящен педагогике и включает в себя работы учеников мастера. Один из активных художников-шестидесятников, создавший так называемый «суровый стиль», был представителем прославленной династии Васнецовых. Его дед, Василий Михайлович Васнецов, был известным русским художником и профессором Императорской Академии художеств.

«Индивидуальный художественный почерк мастера позволил его произведениям войти в золотой фонд отечественной классики изобразительного искусства», - подчеркнули в пресс-службе РАХ.

Экспозиция продлится с 13 декабря 2024 по 30 марта 2025 года.

Несколько дней назад в Балашихе открылась выставка об истории усадеб России. Она представляет собой уникальную коллекцию, которая охватывает разнообразные архитектурные стили и исторические эпохи. Здесь можно увидеть величественные дворянские усадьбы, уютные мещанские домики, целые деревянные города, а также удивительно красивые фабрики и храмы.

Выставки СССР Художники

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