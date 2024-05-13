13 мая 2024, 14:55

«Не вижу романтики». Бард Гладков призвал россиян забыть сериал «Слово пацана»

РИА «Новости»
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Известный бард и композитор Григорий Гладков высказался против сериала режиссера Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте» и призвал забыть о нем. Об этом он сказал в интервью изданию «Абзац».

Негативное влияние этого фильма бард сравнил с курением. Он отметил, что сам пережил те сложные годы и не испытывает желания возвращаться к воспоминаниям о них.

«„Слово пацана“ мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», - заявил бард.

Проект о криминальной атмосфере Татарстана 80-90-х годов быстро завоевал популярность, однако некоторые зрители осудили романтизацию описываемой эпохи.

Сам Крыжовников испугался популярности сериала среди молодежи. Он пояснил, что картина была рассчитана на мужчин старше 45 лет.

Сериалы Кино Фильмы
13 мая 2024, 14:47
Художник Никас Сафронов изменил свое завещание
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов изменил свое завещание и решил оставить государству половину ценного имущества. Об этом он сообщил в передаче «Когда все дома».

По словам 68-летнего художника, он поделит нажитое пополам между государством и своими наследниками. Он не может оставить детей без поддержки, однако вместе не хочет, чтобы его имущество растратили.

«Основное намерен оставить государству - квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», - привел примеры Сафронов.

Недавно ему подарили экзотическое животное - живого леопарда за девять миллионов рублей. Хищник еще совсем маленький. Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Спустя некоторое время леопарда отправят в зоопарк.

Художники Никас Сафронов
13 мая 2024, 12:24
«Служил искусству, музыке, театру». Умер советский певец Василий Ковальчук
Freepik
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Не стало советского исполнителя, народного артиста Белоруссии Василия Ковальчука. Он скончался на 81-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Большого театра Белоруссии.

«Он служил искусству, музыке, театру, людям», - написала пресс-служба учреждения об артисте.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти народного артиста. Он отметил, что певец посвятил свою жизнь Большому театру Белоруссии, создав множество уникальных образов.

«Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу», - сказал Лукашенко.

Василий Ковальчук - выпускник Львовской государственной консерватории. В 1989 году стал служить в Большом театре Белоруссии.

Белоруссия Болезни Музыка Театры
13 мая 2024, 11:30
Стало известно, почему звезде комедии «Любовь и голуби» потребовалась помощь врачей
Global Look Press
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Актрисе Наталье Теняковой потребовалась помощь медиков в московском МХТ имени А. П. Чехова. В беседе с 360.ru артистка призналась, что виной всему стали сильные возмущения магнитного поля Земли.

«Магнитные бури. Мне сделали укол, отыграла спектакль. Медики сказали, что были страшные магнитные бури, и у них было очень много вызовов таких», - отметила Тенякова.

Ранее актрисе, сыгравшей бабушку Шуру в киноленте «Любовь и голуби», стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место». Ей сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие в театр медработники на месте помогли артистке. Госпитализация Теняковой не потребовалась.

Болезни Театры Актеры Москва
13 мая 2024, 11:09
«Поле боевых действий». Продюсер назвал главную проблему Евровидения
Global Look Press
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Политика стала ключевой проблемой Евровидения в этом году. По этой причине вскоре у публики может пропасть интерес к конкурсу, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Чем больше организаторы будут заигрываться в политику, тем хуже будет для конкурса. Они могут просто уничтожить идею, из-за чего проект провалится», - сказал он.

По словам Бабичева, нужно исключить все политические аспекты, иначе конфликты продолжатся. Он пояснил, что в этом году впервые за всю историю конкурса между собой разругались фанаты, артисты и журналисты.

«Я сам был на Евровидении ранее и могу сказать, что все приезжали туда как на праздник. Сейчас это больше похоже на поле боевых действий», - добавил Бабичев.

Победитель Евровидения-2024, швейцарский певец Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, разбил хрустальный микрофон о сцену после награждения. Награду он повредил случайно.

Евровидение Музыка конкурсы

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