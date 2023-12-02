«Не соответствует политике». Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана»

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. <…> Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», - заявил Минниханов.

Он отметил, что показ подобных фильмов «ни к чему хорошему не приводит» и нельзя допустить «повторения событий прошлого». Глава республики указал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе стали подражать его героям, распространять в соцсетях и мессенджерах видео потасовок. Правоохранители разобрались в ситуации и провели профилактические мероприятия.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обрушился с критикой на сериал о молодежных группировках Казани в годы перестройки «Слово пацана». По его словам, такие картины не соответствуют политике государства.

Видео с совещания в Доме правительства республики, где прозвучало заявление, появилось на сайте главы Татарстана.