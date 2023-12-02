02 декабря 2023, 16:56

«Не соответствует политике». Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов обрушился с критикой на сериал о молодежных группировках Казани в годы перестройки «Слово пацана». По его словам, такие картины не соответствуют политике государства. Видео с совещания в Доме правительства республики, где прозвучало заявление, появилось на сайте главы Татарстана.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. <…> Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», - заявил Минниханов.

Он отметил, что показ подобных фильмов «ни к чему хорошему не приводит» и нельзя допустить «повторения событий прошлого». Глава республики указал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе стали подражать его героям, распространять в соцсетях и мессенджерах видео потасовок. Правоохранители разобрались в ситуации и провели профилактические мероприятия.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обрушился с критикой на сериал о молодежных группировках Казани в годы перестройки «Слово пацана». По его словам, такие картины не соответствуют политике государства.

Видео с совещания в Доме правительства республики, где прозвучало заявление, появилось на сайте главы Татарстана.

Сериалы Татарстан
02 декабря 2023, 05:14
Непослушный платок и «волшебная» сумка. Киноляпы нашли в фильме «Москва слезам не верит»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году. Картина сразу понравилась зрителям, а через время проект навсегда поселился в сердцах поклонников. До сих пор люди смотрят и пересматривают любимую историю. Однако не все в мелодраме оказалось идеальным. Поклонники нашли несколько ляпов в легендарной комедии. Издание «Аргументы и факты» рассказало об ошибочных эпизодах картины.

Один из ляпов - «магическая» сумка с продуктами, где яства появляются сами по себе. Несостыковки нашли сразу в трех сценах: сначала героиня Катерина покупает еду в магазине, а потом встречает Гошу у своего подъезда. Молодой человек забирает у героини продукты и далее они вместе возвращаются домой.

В каждой сцене показывают разный набор покупок. В универсаме женщина набирает в тележку соленья и варенья, у подъезда ее сумка превратилась в авоську с картошкой и луком, а в квартире из пакета достали целый новогодний стол: фрукты, овощи, помидоры и даже апельсины.

Еще одним ляпом зрители посчитали платок главной героини на пикнике. Каждую сцену он был завязан по-разному. Сначала в строгий пионерский узел, а потом небрежно висел на шее.

Ранее три ошибки нашли в советском фильме «Кавказская пленница». Некоторые предметы в кадре вели себя странно.

Кино Фильмы
02 декабря 2023, 02:21
«Шекспир и панки». В МХТ представили необычное прочтение пьесы английского классика
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
МХТ имени Чехова представил новую постановку по одной из сложнейших пьес Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?». Режиссер Юрий Муравицкий увидел в английском классике панка, а постановка исполнена в духе английского театра. На представлении побывал телеканал «360».

«Английский театр - это текстоцентричный театр. Здесь все держится на тексте. Мы с этим очень много работали. <…> А физика - она более свободная. Это сложное сочетание», - отметил Муравицкий.

Актеры не просто обращались к зрителям, они привлекали их в качестве действующих персонажей. Это шаг вперед для театра и актеров, считает режиссер.

Репетиции проходили в этюдном формате: артисты вносили свои предложения, режиссер корректировал и компоновал.

Кузьма Кутрилев, исполнитель роли Орландо, заявил, что все занятые в постановке актеры согласились с тем, что Шекспир - панк своего времени.

«Панк и рок культура - это культура свободы. Это протест против навязанных устоев общества и уход к себе. <…> Все герои стремятся обрести себя, свое счастье. Это очень схожие две культуры - Шекспир и панк. И панк-культура - гротесковая, и Шекспир - супергротесковый», - рассказал актер.

Этот спектакль - не для массового зрителя, который привык к классическим произведениям с четвертой стеной и лишь изредка с обращением к залу. Однако пресыщенной московской публике может понравиться новое прочтение Шекспира.

Театры Москва 2023
02 декабря 2023, 01:16
Хабенский прокомментировал назначение Гергиева на пост главы Большого театра
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Худрук Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский заявил, что рад за Валерия Гергиева, которого назначили на должность гендиректора Большого театра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, безусловно, за него очень рад», - сказал он.

Гергиев сменил Владимира Урина на посту главы культурного учреждения. Как отметили в пресс-службе правительства, он ушел по собственному желанию. Указ о назначении нового руководителя подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сам Гергиев по совместительству является худруком и директором Мариинского театра. Комментируя свои новые обязанности на месте главы Большого театра мужчина заявил, что не искал возможности работать вдвое больше.

Он отметил, что у петербургского театрального учреждения есть устойчивые представления о своей ответственности, обязанностях и возможностях. Если все гармонично работает, то не важно, идет ли речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах.

Театры
01 декабря 2023, 11:38
Выставка «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Выставка шести художниц «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Шесть художниц, представленных в экспозиции, предложат новые подходы к обыденным объектам, переосмыслив их и превратив в произведения искусства.

Екатерина Казанцева в своих фотографиях оторвала предметы от их повседневного назначения. Silen создала работы из случайно найденных вещей, придав им новые смыслы. Диана Майорова через инсталляции поделилась образами своих снов.

Маргарита Городничева исследовала границы собственной личности и визуального представления самой себя. Офорты Нины Красовитовой показали восхищение процессом разрушения. Ляля Ваганова заинтриговала зрителя объектами, которые только на первый взгляд привычны, но при ближайшем изучении окажутся абсурдными и бесполезными.

Выставка будет открыта до 14 января.

Также москвичи смогут посетить выставку в аэропорту Домодедово. Там продемонстрируют фотографии природы Таймыра.

Выставки Москва 2023

Новости по теме