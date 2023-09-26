«Не царская у тебя рожа». Стало известно, кто должен был играть царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел на экраны полвека назад. В честь юбилея газета «Вечерняя Москва» рассказала о съемках легендарной картины. Оказывается, колоритного царя мог сыграть не Юрий Яковлев.
Роль царя Ивана Васильевича прославила Юрия Яковлева на весь Советский Союз. Но получить ее было не так-то просто. Режиссер Леонид Гайдай хотел снять в роли царя Юрия Никулина. Но актер от этого предложения отказался.
На пробах Яковлеву пришлось выдержать конкуренцию с другими знаменитыми актерами: Евгением Лебедевым, Евгением Евстигнеевым и Георгием Вициным.
Самое сложное в творческой задаче Юрия Яковлева было изображать двух совершенно разных людей: величественного государя и мелкого склочника-управдома.
«Я предложил Гайдаю такой ход: управдом Бунша будет говорить шепелявой скороговоркой, быстро, сбивчиво, а Иван Грозный, наоборот, должен говорить громко, раскатисто, почти рычать», - рассказал актер.
Во время съемок Яковлев восхищал коллег и съемочную группу остроумными импровизациями на площадке. Например, он придумал играть в «ладушки» с царицей, а также включить в придворный танец элементы чарльстона.
Ранее Юрий Чернов, исполнивший в фильме роль балалаечника, рассказал, что во время съемок пира вся еда на царском столе была отравлена.