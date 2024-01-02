Названы самые популярные новинки новогоднего кинопроката России

Продолжение популярной комедии Клима Шипенко «Холоп-2» установило новый рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 1 января кассу в размере 295 миллионов рублей. Это на 24% больше, чем первый день проката прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка».

Окончательные итоги «новогодней битвы» между двумя лидерами аналитики подведут 2 января: день обычно считают самым насыщенным по количеству зрителей.

Отличный старт «Холопа-2» не сказался на падении сборов «Бременских музыкантов». Благодаря разной аудитории картина собрала за один день проката 199 миллионов рублей и заняла вторую строчку по сборам за первый день. Этот результат выше, чем у первой части фильма «Холоп», вышедшей в прокат в 2020 году, и фильма «Последний богатырь: корень зла» 2021 года.

Общая касса обоих фильмов за первый день проката оказалась феноменальной и составила почти полмиллиарда рублей.

В топ-3 самых популярных фильмов среди россиян на новогодних праздниках вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Прокат картины начался в конце 2023 года, за все время показов он собрал почти 150 миллионов рублей.

Все три отечественные картины заняли 82% всех сеансов российских кинотеатров. Поэтому единственной иностранной картиной в рейтинге оказался байопик Майкла Манна «Феррари» с весьма скромным показателем в 9,8 миллиона рублей.