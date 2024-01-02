02 января 2024, 19:56

Названы самые популярные новинки новогоднего кинопроката России

РИА «Новости»
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Российские фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали лидерами по сборам в первый день новогоднего проката России. Об этом сообщил профильный сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Продолжение популярной комедии Клима Шипенко «Холоп-2» установило новый рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 1 января кассу в размере 295 миллионов рублей. Это на 24% больше, чем первый день проката прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка».

Окончательные итоги «новогодней битвы» между двумя лидерами аналитики подведут 2 января: день обычно считают самым насыщенным по количеству зрителей.

Отличный старт «Холопа-2» не сказался на падении сборов «Бременских музыкантов». Благодаря разной аудитории картина собрала за один день проката 199 миллионов рублей и заняла вторую строчку по сборам за первый день. Этот результат выше, чем у первой части фильма «Холоп», вышедшей в прокат в 2020 году, и фильма «Последний богатырь: корень зла» 2021 года.

Общая касса обоих фильмов за первый день проката оказалась феноменальной и составила почти полмиллиарда рублей.

В топ-3 самых популярных фильмов среди россиян на новогодних праздниках вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Прокат картины начался в конце 2023 года, за все время показов он собрал почти 150 миллионов рублей.

Все три отечественные картины заняли 82% всех сеансов российских кинотеатров. Поэтому единственной иностранной картиной в рейтинге оказался байопик Майкла Манна «Феррари» с весьма скромным показателем в 9,8 миллиона рублей.

Кино Россия
31 декабря 2023, 19:21
Создатели «Слова пацана» намекнули на работу над вторым сезоном
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своем Instagram* Крыжовников опубликовал совместное фото со сценаристом Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», - подписал режиссер под снимком.

Комментаторы под постом Крыжовникова разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею снять второй сезон сериала про казанских подростков. Другие выразили мнение, что продолжение истории может испортить впечатление о проекте.

Актер Александр Самойленко - младший, который исполнил роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала. Он также указал на профессионализм режиссера Крыжовникова.

Ведущие российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. На первом месте оказался сериал «Слово пацана».

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Сериалы Режиссер Работа Актеры
30 декабря 2023, 18:21
Церемонию прощания со сценаристом Юрием Арабовым посетили более 100 человек
РИА «Новости»
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Более 100 человек пришли на церемонию прощания со сценаристом, писателем и поэтом Юрием Арабовым. Об этом сообщил «Коммерсант».

Церемонии прощания и отпевания проходили в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. Проводить писателя в последний путь пришли студенты и выпускники ВГИКа, его ректор Владимир Малышев, а также режиссеры Сергей Мирошниченко, Николай Лебедев и Александр Сокуров.

Знаменитого сценариста похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище.

Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. За годы творчества писатель создал сценарии к множеству проектов. Он участвовал в создании сериала «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, фильмов «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Дебютной работой Арабова стал сценарий кинокартины «Одинокий голос человека», вышедшей в 1987 году. В 2008 году сценарист помог режиссеру Кириллу Серебренникову поставить фильм «Юрьев день», который стал лауреатом международных премий.

Режиссер Москва 2023 Писатели
28 декабря 2023, 13:39
Выставку о рождественских традициях Эфиопии открыли в «Зарядье» в Москве
РИА «Новости»
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С 28 декабря по 4 февраля в историческом помещении Белокаменного подклета на территории парка «Зарядье» пройдет выставка под названием «Абиссинские песни. Рождество», посвященная уникальным христианским традициям Эфиопии. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Эфиопия воплотила в себе богатые религиозные обряды и историческое наследие. Центральными экспонатами станут икона-диптих с изображением Рождества и бегства в Египет, металлические кресты и тщательно вырезанные деревянные из коллекции Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова.

Посетители смогут ощутить аромат сокотрийского ладана, а в медиа-сегменте - прослушать интервью с учеными, изучающими Эфиопию. Концепцию и дизайн выставки разработал куратор и художник Никита Лукинский.

Для посещения выставки доступна покупка билетов онлайн или через терминалы в парке и музее, а в Рождество, 7 января, вход будет свободным, по предварительной регистрации.

Накануне выставка миниатюр открылась в Барвихинской школе в Одинцовском округе столицы.

Выставки Москва 2023
27 декабря 2023, 21:28
Скончался сценарист «Доктора Живаго» и «Юрьева дня» Юрий Арабов
РИА «Новости»
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Российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил Союз кинематографистов России.

«Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни», - сказано в сообщении.

Писатель стал автором сценариев к более чем 30 проектам. Среди его работ - сериал «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Арабов появился на свет 25 октября в 1954 году в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В кинематографе деятель искусств дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека», который вышел на экраны в 1987 году.

Также в 2008 году режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм «Юрьев день», сценарий к которому написал Арабов. Картина стала лауреатом международных кинопремий.

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