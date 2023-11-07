07 ноября 2023, 11:29

Народное творчество начали изучать более 110 школ и колледжей Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Больше 11 тысяч детей стали заниматься изучением русского фольклора в 112 школах и колледжах Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ребята начали изучать три различных направления: «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Сольное народное пение».

«Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны: сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремеслах», - отметила Сергунина.

Дети смогут выбрать из множества инструментов, таких как балалайка, гусли, баян и другие. Они получат возможность выступать как сольно, так и в составе коллектива. Ребята будут развиваться в разных творческих направлениях: певцов научат аккомпанировать себе, а музыкантов - танцевать.

Ранее свыше 100 мастер-классов по гончарному делу прошло на фестивале в Зарайске.

Дети Народные промыслы Образование Москва 2023
06 ноября 2023, 09:49
Завершился третий сезон проекта «Фабрика музыки»
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель — показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В конкурсе участвовали 96 человек. По итогу заключили семь контрактов с музыкальными лейблами, а 16 музыкальных проектов попали в 118 плейлистов популярных стриминговых приложений и сервисов.

Выступления артистов на популярных столичных площадках стали результатом совместной работы продюсеров и менеджеров с музыкантами. Некоторые получили приглашения на теле- и радиоэфиры и возможность записать свои песни для известных сериалов.

Помимо этого, шести конкурсантам предложили сотрудничество с одним из популярных стриминговых сервисов, а три радиостанции взяли треки финалистов в ротацию.

«Фабрика музыки» - креативная платформа, где работают в команде медиаменеджеры, продюсеры и начинающие артисты с профессионалами индустрии. Проект позволяет сделать первые шаги в музыке и достигнуть желаемой славы.

Во время конкурса участники записывали авторские композиции, а продюсеры совершенствовали их с помощью аранжировок. Менеджеры продумывали стратегии для продвижения и поддержки артиста.

В «Фабрике музыки» было три направления, каждое из них представляло собой девятидневную программу. Всего в ней приняли участие 32 человека: 16 авторов-исполнителей, восемь менеджеров и восемь продюсеров.

На презентацию по итогу каждого интенсива приглашали звезд, которые делились с участниками опытом, давали рекомендации и наставляли их на достижение целей.

Впереди у финалистов проекта привлекательные предложения, коллаборации, альбомы с известными личностями и полные концертные залы.

Успех артистов, принимавших участие в «Фабрике музыки», - результат грамотно выстроенной работы продюсеров и менеджеров. Кроме того, они также продолжат совершенствоваться, а благодаря проекту получили незаменимые навыки и знания.

В начале ноября стартовал конкурс школьных проектов в Москве.

Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель - показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Музыкальные клипы Песни Музыка Москва 2023
06 ноября 2023, 05:03
Очередной киноляп нашли в «Служебном романе»
Читайте нас в: Google Новости
Очередной киноляп обнаружили журналисты РБК в киноленте Эльдара Рязанова «Служебный роман». С зонтиком героини Светланы Немоляевой происходят странные метаморфозы.

Киноляп можно заметить во второй серии на 43-й минуте. Героиня Немоляевой - сотрудница статистического учреждения Ольга Петровна Рыжова - идет на электричку. За кадром звучат стихи Беллы Ахмадулиной. По сюжету идет дождь, и Рыжова держит в руках раскрытый зонт.

Метаморфозы происходят с ручкой зантика. Сначала она белая и круглая. В следующем кадре, когда Ольга поднимается на мост, ручка у нее в руках уже продолговатой формы.

Небольшой киноляп также связан с секретаршей Верочкой. В одном сюжете ее ногти яркого красного цвета, в другом - лака на ногтях нет. Недосмотр режиссера можно заметить через час и 12 минут от начала первой серии.

Кино Фильмы
05 ноября 2023, 08:12
Итальянские археологи обнаружили клад с тысячами древнеримских монет
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Подводные археологи обнаружили у северо-восточного побережья Сардинии огромный клад с римскими монетами. Об этом заявила пресс-служба министерства Культуры Италии.

Специалисты раскопали от 30 до 500 бронзовых монет, датирующихся IV веком нашей эры. Археологи сравнивают находку с кладом монет «фоллис» в Британии, найденным в 2013 году и содержащим почти 23 тысячи артефактов.

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», - указали в ведомстве.

Помимо монет специалисты нашли амфоры из Африки и Востока. Обнаружить клад удалось благодаря внимательному итальянцу, который обратил внимание на металлические предметы около берега и сообщил об этом археологам.

Ранее на археологических раскопках в Германии специалисты нашли редкий протез конечности. В нем сохранились остатки костей, конструкция закреплялась на руке с помощью кожаных ремней.

Италия Археология
04 ноября 2023, 10:51
Патриарх Кирилл показал подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченным, нашли. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он представил оригинал в Успенском соборе Московского Кремля, написало РИА «Новости».

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного <…> перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», - сказал священнослужитель.

Он добавил, что это событие можно отвести к историческим, а образ Богородицы является национальной святыней. Икона Казанской Божией Матери - одна из самых почитаемых в Русской православной церкви.

Церковную реликвию обнаружили в 1579 году в Казани на пепелище после крупного пожара. Считается, что десятилетняя девочка Матрона помогла обрести икону, которая была завернута в ткань и была как новая. С обретением иконы начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. Образ также сопровождал ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

Икону похитили в 1904 году вместе с образом Спасителя - обе святыни были богато украшены драгоценностями. Злоумышленника вскоре поймали, им оказался молодой крестьянин.

Мужчина вины не признал, но его арестовали. По версии следствия, злоумышленник сжег иконы в печи. Хотя было еще два предположения: крестьянин продал чудотворную икону Богородицы старообрядцам или вообще похитил ее копию.

День Казанской иконы Божией Матери отмечают 4 ноября. Накануне святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

День народного единства также отмечают 4 ноября. Президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского - великого князя сегодня почитают как святого, потому что он думал, как сохранить русский народ.

Праздники Религия

Новости по теме