24 июня 2024, 15:58

«Народ не прощает, когда на него плюют». Васильева высказалась о Пугачевой и Познере

Global Look Press
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Народная артистка России Татьяна Васильева заявила о брезгливости к сбежавшим из страны деятелям культуры. В программе «Эмпатия Манучи» на YouTube она призналась, что разочаровалась в певице Алле Пугачевой.

«Те, которые уехали и не появляются, - это их выбор. А те, которые не уехали и при этом еще стараются все время лезть в телевизор, - это противно. Народ не прощает, когда на него плюют. К таким артистам у людей брезгливое чувство», - отметила она.

Актриса также высказалась о двух прошедших юбилеях, которые остались незамеченными. Речь идет о 75-летии Пугачевой и 90-летии журналиста Владимира Познера.

«Именно поэтому эти юбилеи и прошли так. Потому что они, со всеми их возможностями, талантами и умом, наплевали на страну», - пояснила Васильева.

Актриса напомнила о популярности, любви публики к Примадонне и Познеру. Она добавила, что тоже с любовью относилась к творчеству Пугачевой и считала ее грандиозной певицей.

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», - призналась Васильева.

Ведущие Первого канала Ургант и Познер, просидевшие два года без эфиров, решили покинуть Россию. Они будут зарабатывать, гастролируя по Европе.

Россия Алла Пугачева Иван Ургант Владимир Познер Телевидение Татьяна Васильева Шоу-бизнес
24 июня 2024, 14:23
Умер 200-килограмовый актер Тейлор Уайли
Freepik
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На 57-м году жизни не стало американского актера и сумоиста Тейлора Уайли. Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на адвоката артиста.

Тейлор Уайли (при рождении Тейла Тули) ушел из жизни в четверг, 20 июня. Причина смерти не уточняется, однако, по информации местных СМИ, актер погиб во время урагана в штате Юта.

Тейла Тули родился 14 июня 1968 года на Гавайях. Он занимался сумо и был одним из самых массивных борцов в истории при весе в 200 килограммов. Позже из-за проблем с коленом он перешел в рестлинг и бои без правил.

В качестве актера за его плечами роли в таких лентах, как «Западный Вайкики», «Северный берег», «Частный детектив Магнум». Известность ему принес сериал «Гавайи 5.0», где он снялся в 171 эпизоде.

США Сериалы Актеры
24 июня 2024, 12:50
Козловский объяснил, почему российское кино отстает от западного
Global Look Press
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Российская киноиндустрия отстает от американской из-за цензуры. Таким мнением поделился актер Данила Козловский в YouTube-шоу GlumOFF.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих - всегда были и еще долгое время будем», - сказал он.

По словам Козловского, американская киноиндустрия достигла большого успеха благодаря отсутствию цензуры, несмотря на «определенные перекосы».

Актер пояснил, что в Соединенных Штатах создают не только успешные, но и проходные картины. Однако российский кинематограф пока не способен составить им конкуренцию.

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет фестиваль «RT.Док: Время наших героев». Откроет мероприятие документальный фильм «Авдеевка. Так выглядит война». Посмотреть картину смогут все желающие бесплатно.

США Кино Россия Актеры
24 июня 2024, 12:42
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Огий
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Актер кино и телевидения, режиссер и художник Олег Огий умер на 68-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его приемный сын, продюсер и телеведущий Александр Малич.

Артиста не стало 21 июня. Причина смерти не уточняется. Отпевание и прощание пройдет 24 июня в церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Олег Огий родился в 1956 году. Он окончил ЛГИТМиК в 1980-м, после чего начал сниматься в кино. За его плечами работа в более чем 30 проектах, среди которых «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Морские дьяволы».

Санкт-Петербург Кино Актеры Телевидение
24 июня 2024, 12:12
Умер заслуженный артист России Дмитрий Кижаев
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На 79-м году жизни не стало музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. О его смерти сообщила дочь артиста Юлия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На 79-м году жизни не стало музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. О его смерти сообщила дочь артиста Юлия на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Папа - это эпоха, гениальный музыкант, настоящий питерский интеллигент, добрый, мудрый, справедливый», - написала она.

Артист скончался 22 июня после долгой и тяжелой болезни. О времени и месте похорон станет известно позднее.

Дмитрий Кижаев родился 16 июня 1946 года в Запорожье. С 1948-го он жил в Ленинграде, где окончил музыкальную школу при консерватории. Артист основал бит-ансамбль «Садко», в котором играл на соло-гитаре, ансамбль «Джаз-комфорт», позже стал соло-гитаристом ВИА «Поющие гитары».

Музыка Кижаева использовалась в лентах «Золотая мина» и «Несравненный Наконечников». В качестве актера он появлялся в мелодраме «Я все решу сама». В 1999 году его признали заслуженным артистом России.

Россия Музыка Актеры

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