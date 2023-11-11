«Напоминает жвачку». Новый блокбастер про вселенную «Мстителей» вышел в мировой прокат

Сюжет фильма крутится вокруг сразу трех героинь: Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Камалы Хан (Мисс Марвел) и Моники Рамбо, которые, как и положено по жанру, борются со вселенским злом. При этом главные героини выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Судя по отзывам, фильм получился эффектный и красочный, но не очень интересный. Основные претензии критики озвучили к сюжету картины, который не может удержать внимание зрителей в течение почти двух часов хронометража.

«Чокнутые сражаются за „квантовые браслеты“ и контроль над „точками прыжка“ в сиквеле, напоминающем жвачку», - так кратко передала сюжет фильма Газета The Guardian.

TimeOut назвал новый фильм «мешаниной разных шоу». Издание отметило, что только преданные поклонники киновлесенной смогут «догнать невразумительный сюжет» картины.

Критики The New York Times высказались еще более жестко: «Вы видели этот фильм раньше, 32 раза», имея в виду, что огромная киновселенная погрязла в бесконечных самоповторах.

Первый тизер-трейлер нового блокбастера Marvel опубликовал в апреле 2023 года.

В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными - от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.