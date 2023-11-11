11 ноября 2023, 02:04

«Напоминает жвачку». Новый блокбастер про вселенную «Мстителей» вышел в мировой прокат

Кадр из фильма
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В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными — от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

Сюжет фильма крутится вокруг сразу трех героинь: Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Камалы Хан (Мисс Марвел) и Моники Рамбо, которые, как и положено по жанру, борются со вселенским злом. При этом главные героини выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Судя по отзывам, фильм получился эффектный и красочный, но не очень интересный. Основные претензии критики озвучили к сюжету картины, который не может удержать внимание зрителей в течение почти двух часов хронометража.

«Чокнутые сражаются за „квантовые браслеты“ и контроль над „точками прыжка“ в сиквеле, напоминающем жвачку», - так кратко передала сюжет фильма Газета The Guardian.

TimeOut назвал новый фильм «мешаниной разных шоу». Издание отметило, что только преданные поклонники киновлесенной смогут «догнать невразумительный сюжет» картины.

Критики The New York Times высказались еще более жестко: «Вы видели этот фильм раньше, 32 раза», имея в виду, что огромная киновселенная погрязла в бесконечных самоповторах.

Первый тизер-трейлер нового блокбастера Marvel опубликовал в апреле 2023 года.

В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными - от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

10 ноября 2023, 12:11
Первую Эрмитажную премию вручат россиянину и иностранцу
Unsplash
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Ежегодную Эрмитажную премию учредили в России. Ее вручат знаковым деятелям культуры, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции ТАСС.

Организационный комитет Форума объединенных культур вместе с Государственным Эрмитажем учредили Первую Эрмитажную премию. Татьяна Голикова сообщила, что ее лауреатами станут не только россияне, но и иностранцы.

«[Премия] будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира - от России и из-за рубежа», - сказала она.

В октябре Минкультуры России подвело итоги конкурса среди преподавателей музыкального искусства, который учредили в 2022 году. Из 565 соискателей лауреатами премии стали 150 человек, в том числе 15 педагогов из школ, вузов и колледжей Москвы. Жюри оценило их авторские методики, собственные выступления и успехи воспитанников.

Санкт-Петербург Награды Музеи Минкультуры РФ
10 ноября 2023, 03:21
Эффект бабочки. Какой киноляп не заметили фанаты сериала «Великолепный век»?
Kinopoisk
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В любимый зрителями турецкий исторический телесериал «Великолепный век» прокралась обидная ошибка. Издание Life рассказало, какая именно.

По мнению журналистов, ошибка режиссера связана с персонажем Виктории - Садыки Хатун. Девушка проникла во дворец в виде служанки, чтобы отомстить султану за смерть своего возлюбленного - коменданта венгерской крепости графа Ариэля.

Авторы статьи отметили, что у девушки на шее можно увидеть татуировку в виде бабочки. В то время женщины не делали татуировки просто для украшения, и такая метка очевидно говорила, что Садыка - не та, за кого себя выдает. Так что девушку с татуировкой вряд ли бы подпустили близко к султану.

Ранее стало известно, что в советский фильм «Кавказская пленница» закрались целых три киноляпа. Причем все они - в одной сцене. Странности происходят на 21 минуте фильма, когда герой Вицина Трус продает билеты на урок танцев.

Впрочем, в фильмах Гайдара киноляп мог оказаться художественным приемом. В киноновелле «Наваждение» показали библиотеку со странным графиком работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.

Сериалы Кино Фильмы
09 ноября 2023, 16:19
Систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре
Сайт мэра и правительства Москвы
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Систему продажи билетов в Большой театр на спектакль «Щелкунчик» в Москве наладили. Сейчас она работает стабильно, заявил гендиректор культурного учреждения Владимир Урин в разговоре с «РИА Новости».

«Система продажи билетов в Большом театре работает без сбоев, проблемы есть только в самом начале продаж на „Щелкунчик“, когда число запросов превышает 75 тысяч в минуту», - прокомментировал он.

Ранее горожане пожаловались на многочасовую очередь у культурного учреждения. Сначала москвичам нужно было отстоять за специальными браслетами, а только потом встать в другую - за билетами.

Некоторые постоянные посетители театра сказали, что в прошлом году все было налажено, билеты продавали по спискам. В этом - все хаотично и не слажено.

Кроме этого, места в очереди стали продавать за 15-50 тысяч рублей.

Такие предложения моментально разошлись по интернету. Злоумышленников уже задержали.

Театры Москва 2023
09 ноября 2023, 03:41
Сразу 3 киноляпа нашли в «Кавказской пленнице»
Кадр из фильма
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В любимом зрителями советском фильме «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа. Причем все они оказались в одной сцене, сообщило издание РБК.

Речь идет о 21-й минуте фильма, на которой Трус - герой Георгия Вицина - продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы в этой сцене ведут себя странно.

Карандаш, лежащий перед ним на столе, постоянно меняет положение. Стакан воды, из которого пьет Трус, вообще исчезает со стола. А билетная катушка в разных кадрах оказывается подвешена разными сторонами. В одном она висит ровно и аккуратно, в другом - перекошена, да еще и лента смотрит в другую сторону.

Ранее киноманы нашли «пасхалку», которую режиссер Леонид Гайдай спрятал в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». В новелле «Наваждение» главный герой вышел из библиотеки, на дверях которой был указан странный график работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это случайная ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.

Кино Фильмы

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